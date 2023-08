Epstein-Barr-Virus (EBV) Hoffnung auf Impfstoff gegen weltweit verbreiteten Erreger

Experten halten die neue Studie für einen wichtigen Schritt auf dem Weg zu einem Impfstoff. Weitere Forschungsarbeiten müssten nun helfen, die natürliche Immunantwort gegen das EBV besser zu verstehen. Ein Problem dabei ist der Lebenszyklus der EB-Viren. Denn gerade in ihrer latenten Phase bilden sie nur wenig Virusprotein und sind dann für die menschliche Immunabwehr quasi unsichtbar. Dass mit einem Impfstoff eine sterile Immunität, also die Verhinderung der Infektion, erreicht werden kann, hält Henri-Jacques Delecluse vom Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg aber für fraglich. Er erklärt dazu: „EBV bildet für das Immunsystem unsichtbare Reservoirs in Körperzellen, die auch von T-Zellen, die für die Langzeitimmunität verantwortlich sind, übersehen werden.“ Die Vermehrung des Virus im Körper müsse eine gewisse Stärke erreichen, damit das Immunsystem eine Infektion registriere und reagieren könne. „Deshalb kann es natürlicherweise vorkommen, dass ein Mensch gleichzeitig mit verschiedenen EBV-Stämmen infiziert ist", so Delecluse.