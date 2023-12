Epidemie im Kongo WHO befürchtet neue Ausbreitung der Infektionskrankheit Mpox

Seit Mai 2022 wurden nach Angaben der WHO weltweit mehr als 92.000 Infektionsfälle in 117 Ländern registriert. Zuletzt stieg die Zahl der gemeldeten Fälle wieder an, von rund 100 Fällen pro Monat im Juni, Juli und August auf mittlerweile „mehr als 1000 pro Monat“, wie Lewis sagte. Ausbrüche gibt es demnach vor allem in Asien, insbesondere in Japan, Vietnam, China und Indonesien. Auch Kambodscha meldete in dieser Woche einen ersten Fall.