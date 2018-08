Tipps von der Psychologin: Wie Sie Ihr Urlaubsgefühl in den Alltag retten

Düsseldorf/Lüneburg Die Ferien neigen sich ihrem Ende zu. Viele Arbeitnehmer haben das Gefühl, die Erholung hält nicht lange genug an. Wir haben eine Psychologin gefragt, wie man das Urlaubsgefühl noch ein bisschen länger konserviert.

Erholung ist das Heilmittel für die gestresste Gesellschaft. Vor allem die Sommerfrische ist für viele Arbeitnehmer der wichtigste Zeitpunkt im Jahr für Stressabbau und Entspannung. Doch was tun, damit die Entspannung möglichst lange vorhält? Darüber haben wir mit der Psychologin Jo Annika Reins gesprochen. Sie untersucht, wie man mit Hilfe der App „Holidaily“ fürs Smartphone den Urlaubseffekt verlängern kann. Der Name ist Programm. Reins Ansatz ist es, jeden Tag kleine Erholungsmomente zu schaffen.

Es ist Montag, die Ferien sind fast zu Ende, vor allem die Kollegen mit schulpflichtigen Kindern kehren nach und nach aus dem Urlaub zurück. Wie kommt man am besten wieder in den Arbeitsrhythmus?

Jo Annika Reins Da gibt es ein paar Tipps. Zum Beispiel kann man den Arbeitsanfang auf die Mitte der Woche legen. Dann ist die erste Arbeitswoche nicht so lang und das Wochenende schon in Sicht. Den ersten Arbeitstag nach dem Urlaub sollte man frei von Terminen und Meetings halten. Stattdessen sollte man seine E-Mails oder die Schreibtischablage von neu nach alt sortieren, damit man sich nicht mit Dingen aufhält, die sich längst erledigt haben.

Reins Unsere Maßnahmen beschränken sich nicht auf die Zeit nach dem Urlaub. Die Erholung fängt schon vor dem Urlaub an. Man sollte sich gut auf die Auszeit vorbereiten und zum Beispiel mit dem Arbeitgeber klären, ob oder wenn ja wie man im Urlaub erreichbar ist. Die Bedürfnisse sind unterschiedlich: Manche brauchen den Abstand, manche können sich erst erholen, wenn sie das Gefühl haben, trotzdem auf dem Laufenden zu sein. Während des Urlaubs geht es darum, Spaß zu haben, aus der eigenen Komfort-Zone herauszukommen, etwas mit Menschen zu unternehmen, die einem wichtig sind. Nach dem Urlaub geht es uns darum, die Erinnerung zu bewahren und verträglich wieder in den Arbeitsalltag zu starten.

Reins Unsere Studie zeigt, dass das keinen Unterschied macht: Es gibt viele, die in den Ferien zu Hause bleiben. Es kommt dabei darauf an, seine Alltagsroutinen zu unterbrechen. Die Zeit zu Hause also tatsächlich als Urlaub zu gestalten, sich zum Beispiel Zeit für andere Menschen zu nehmen, seine Umgebung bewusst zu erkunden und zu genießen.

Reins Wir arbeiten mit einem Modell, das sechs verschiedene Faktoren berücksichtigt: Gedanklichen Abstand, körperliche Entspannung, Selbstbestimmung, Herausforderung, Verbundenheit mit anderen und so etwas wie die Bedeutung des eigenen Tuns. Also die Frage, hat es Sinn, was ich gerade tue? Diese Faktoren werden je nach Phase, also vor, während oder nach dem Urlaub unterschiedlich betont. Für ein ausgewogenes und nachhaltiges Erholungsgefühl ist das wichtig.