Kieferbewegung hilft : Musik-Physiologe rät zum Kaugummi-Kauen gegen Ohrwurm

Hamburg Durch das Kauen sollen die Zentren im Gehirn für kurze Zeit unterbrochen werden, die für das Singen zuständig sind. Wir erklären, welche Menschen besonders häufig von Ohrwürmern betroffen sind.

Wer Musik möge, habe häufiger mit dem Phänomen Ohrwurm zu tun, fügte Altenmüller hinzu. Bei Berufsmusikern kämen sie häufig vor. Begünstigt würden Ohrwürmer, in der Adventszeit etwa von "Last Christmas" von Wham, durch Einfachheit und viele Wiederholungen, aber auch durch Emotionen: "Das sind Erinnerungen, Szenerien von schönen Weihnachtsfeiern, die wir als Kinder erlebt haben." Besonders häufig sei ein Ohrwurm von Liedern und Melodien, die man im Alter zwischen 15 und 35 Jahren oft gehört habe, so der Fachmann.