Startup Neuralink Elon Musk lässt Chip in menschliches Gehirn einsetzen

Dass nun in naher Zukunft Menschen reihenweise derartige Chips implantiert werden – damit ist nicht zu rechnen. Zunächst einmal muss sich zeigen, wie der Patient sich von dem Eingriff erholt. Und auch was die medizinischen Möglichkeiten angeht, ist aktuell kein Anlass für Superlative. Es gibt durchaus Experten, die der Entwicklung von BCI skeptisch gegenüberstehen. Zum einen aus ethischen Bedenken. Aber auch deshalb, weil die Geschwindigkeit der Signalübertragung der menschlichen Neuronen begrenzt ist. Die amerikanische Gesundheitsbehörde FDA hatte übrigens zunächst den Antrag von Neuralink auf Genehmigung für die Erprobung seiner Gehirnchips am Menschen abgelehnt. Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtete, gab es Bedenken, dass sich die Chips im Gehirn überhitzen oder bewegen könnten. Die Zulassung wurde schließlich im Mai 2023 erteilt.