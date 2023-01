Krankheit bei „Dschungelcamp“-Star Die zwei Gesichter der Tessa Bergmeier

Das Rampenlicht ist ihr bestens bekannt, der Laufsteg ist ihr Bürgersteig. In der Öffentlichkeit und im Fernsehen hat sie sich oft in Szene gesetzt, der Name Tessa Bergmeier dürfte vielen Menschen, die im Fernsehen regelmäßig bei den Privaten vorbeischauen, geläufig sein. Nun hat sich das 33-jährige Model im „Dschungelcamp“ einquartiert, einem Ort, der so abgeschieden ist, dass man schon viel Lärm machen muss, um aufzufallen.