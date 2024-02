Krankenhäuser warnen vor Lauterbachs Plänen „Als erstes schließt man Geburtshilfe, Kinderstationen, Notaufnahmen“

Gaß Kliniken haben nichts gegen Transparenz: Wenn es durch den geplanten Transparenzatlas gelingt, Informationen für Patienten verständlicher aufzubereiten, begrüßen wir das. Wir kritisieren aber, dass der Minister das Transparenzgesetz nutzen will, um den Häusern Leistungsgruppen zuzuweisen und sie in Level einzuteilen. Er will festlegen, welche Fälle jedes Haus behandeln darf und welche nicht. Dabei kennt er die Verhältnisse in den 1900 Kliniken gar nicht. Lauterbach will an den Ländern vorbei Fakten schaffen, bevor die eigentliche Krankenhausreform kommt.