Tee bringt das Immunsystem auf Trab Dieses Kraut hilft wirklich bei Erkältung

Ein Arztbesuch in der kühlen Jahreszeit kann unerwünschte Nebenwirkungen haben. Wer noch einigermaßen gesund ein überfülltes Wartezimmer betritt, kann auf dem Nachhauseweg ungebetene Begleiter haben: Erkältungs- und Grippeviren haben Hochsaison. Es lohnt also, sein Immunsystem auch ohne Tabletten in Schwung zu halten. Dass Obst und Gemüse sich dafür wegen ihrer enthaltenen Vitamine und Nährstoffe bestens eignen, ist bekannt. Weniger Popularität, aber durchaus Potenzial besitzt eine recht unscheinbare Pflanze: die Eberraute. Und im Gegensatz zu manch anderem angeblichen Immunhelfer ist ihr Nutzen wissenschaftlich belegt.