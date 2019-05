Sprechstunde : Die Luftnot der Dicken

Düsseldorf Übergewicht ist schädlich für die Gesundheit. Auch Atmung und Herz-Kreislauf-Funktion leiden. Wer abnimmt, durchbricht den Teufelskreis.

Hartmut B. (70) aus Neuss fragt: „Seit etwa zwei Jahren bekomme ich immer schlechter Luft, vor allem wenn ich mich anstrengen muss. Auch bin ich am Tage oft erschöpft und habe schon morgens Kopfschmerzen. Meine Herz- und Lungenspezialisten haben mich untersucht und an den Organen nichts festgestellt. Ich sei eben zu dick. Ist das Übergewicht schuld?“

Winfried Randerath Tatsächlich kann Übergewicht unsere Atemfunktion beeinträchtigen. So können die Atemwege im Halsbereich eingeengt werden, was zu Atemaussetzern im Schlaf führen kann. Der Atmungsantrieb, also der Befehl vom Gehirn an die Muskeln, ein- und auszuatmen, kann bei krankhaftem Übergewicht ebenfalls gestört sein und eine Atmungsschwäche hervorrufen. Außerdem müssen bei Übergewicht unsere Atemmuskeln mehr Arbeit leisten und können sich erschöpfen.