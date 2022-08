“Der Berg“ (Tadasana)

Tadasana hilft dabei, den Rücken zu strecken, die Bauchmuskulatur zu lockern und negative Gefühle aufzulösen. Die Beinmuskulatur wird ausgeglichen, das Nervensystem beruhigt sich.

Durchführung: Für diese Asana brauchen Sie einen Stuhl oder etwas Platz an der Wand. Legen Sie die Hände auf den Rand der Lehne oder drücken Sie sie gegen die Wand. Gehen Sie dann so lange zurück, bis Ihr Oberkörper mit den Beinen einen rechten Winkel bildet. Der Oberkörper bleibt parallel zum Boden. Halten Sie die Position für mehrere Atemzüge und kommen Sie mit der Einatmung in die aufrechte Position zurück. Danach wiederholen Sie die Asana drei mal.