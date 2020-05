Sprechstunde : Wenn Kinder an Corona erkranken

Wenn Kinder an Corona erkranken

Unser Autor Professor Tim Niehues ist Direktor der Kinderklinik am Helios-Klinikum Krefeld. Foto: Endermann, Andreas (end)

Krefeld Die allermeisten Infektionen mit Sars-CoV-2 bei Kindern verlaufen harmlos. Sollten sie aber Vorerkrankungen haben, ist Vorsicht geboten, sagt der Direktor der Krefelder Kinderklinik.

Unsere Leserin Jennifer F. aus Wachtendonk fragt: „Mein dreijähriger Sohn Lukas hat Covid-19. Wie gefährlich ist das? Darf er in die Spielgruppe?“

Tim Niehues Weltweit sind mehr als 20.000 mit Sars-CoV-2 infizierte Kinder erfasst. Kinder bekommen das Virus über Tröpfcheninfektion etwa im Haushalt von anderen Familienmitgliedern. In der Schwangerschaft oder über die Muttermilch wird es nicht übertragen. Nach Kontakt mit den Viren dauert es etwa drei bis sieben Tage, bis Covid-19 mit Husten, Fieber und einer schnellen Atmung auftritt. Knapp 15 Prozent der Kinder haben gar keine Symptome. Etwa zwei Wochen nach Symptombeginn ist die Infektion überwunden. Kinder brauchen keine spezifische Behandlung und müssen nicht unbedingt in die Klinik.

Warum Covid-19 bei Kindern so mild verläuft, ist unklar. Vielleicht sind die Zellen der Lunge von Kindern noch nicht ausgereift genug, um mit Sars-CoV-2 infiziert zu werden, oder Kinder haben in der Lunge eine Besiedlung mit weiteren Viren, die die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus verhindern. Günstig bei Kindern ist vielleicht das auf Virusinfektionen ausgerichtete und gut regulierte Immunsystem, das die Sars-CoV-2-infizierte Lunge weniger angreift als bei Erwachsenen (bei denen das Immunsystem bei Covid-19 an der Lunge erheblichen Schaden anrichten kann).