Studie identifiziert acht „Corona-Typen“ : Lebensgefühl in Pandemie höchst ambivalent

Berlin Von den „Achtsamen“ bis hin zu den „Ausgebrannten“: Eine Studie der Diakonie hat 50 Menschen rund ein Jahr lang zu ihrem Lebensgefühl während der Corona-Krise befragt – und dabei große Unterschiede festgestellt.

Das Lebensgefühl der Menschen in der Corona-Krise ist einer Studie zufolge höchst ambivalent. Die am Montag in Berlin vorgestellte Untersuchung hat acht verschiedene Corona-Typen in der Gesellschaft identifiziert, die ganz unterschiedlich mit der Pandemie umgegangen sind. Die qualitative Langzeitstudie mit dem Titel „Lebensgefühl Corona“ solle auch dazu beitragen, wirksame Beratungs- und Hilfsangebote zu entwickeln, sagte Diakoniepräsident Ulrich Lilie. Von September 2020 bis Juli 2021 fanden für die Studie drei Befragungen unter insgesamt 50 Personen statt.