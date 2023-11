26,2 Millionen Menschen betroffen Gut ein Drittel der Deutschen mit Rückenschmerzen behandelt

Fast jeder dritte Mensch in Deutschland ist einer Auswertung zufolge 2021 wegen Rückenbeschwerden in ärztlicher Behandlung gewesen. Rund 26,2 Millionen Menschen (etwa 31,4 Prozent der Gesamtbevölkerung) gingen wegen Schmerzen im Nacken oder Rücken zum Arzt, wie aus dem am Dienstag veröffentlichten „AOK-Gesundheitsatlas Rückenschmerzen“ des Wissenschaftlichen Instituts der AOK (Wido) hervorgeht.