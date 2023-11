Kein „Corona-Effekt“ nachweisbar Mehr Suizide in Deutschland

Weit über 100.000 Menschen unternahmen im Jahr 2022 einen Suizidversuch, wie es weiter hieß. Mehr als 600.000 Menschen verloren eine nahestehende Person durch Suizid. Männer machen demnach 74 Prozent derjenigen aus, die durch Suizid sterben. Die höchsten Suizidraten verzeichneten Sachsen (17,2) und Sachsen-Anhalt (16,3); am stärksten ist die Rate in Brandenburg und Hamburg gestiegen (um jeweils 2,4). Gesunken ist die Rate nur in Thüringen (um minus 2,5) und im Saarland (um - 0,9); die Suizidziffer ist in Bremen und Nordrhein-Westfalen am niedrigsten (jeweils 9,0).