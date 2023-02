Medizinische Sensation „Düsseldorf-Patient“ von HIV geheilt

Info

Patient Der von HIV-Infektion und Leukämie geheilte Patient möchte anonym bleiben. Er hat uns folgende Stellungnahme übermittelt:



Diagnose „2008 bekam ich die Diagnose HIV. Ich erinnere mich noch sehr gut an den Satz meines Hausarztes: ,Nehmen Sie es nicht so schwer. Wir werden noch gemeinsam erleben, dass HIV geheilt werden kann!‘ Damals habe ich die Äußerung als Alibi abgetan. Umso stolzer bin ich heute auf mein Ärzteteam, dem es gelungen ist, mich von HIV zu heilen – und gleichzeitig von der Leukämie. Am Valentinstag in diesem Jahr habe ich das 10-jährige Jubiläum meiner Knochenmarktransplantation groß gefeiert. Als Ehrengast war meine Spenderin anwesend.“

Forschung „Um die Forschung zu unterstützen und meine Heilung abzusichern, habe ich Darmgewebe und einen Lymphknoten für die Forschung zur Verfügung gestellt. Hier haben meine Ärzte ein HIV-Reservoir vermutet. Deshalb habe ich meinen Ärzten zu 100 Prozent vertraut, als der Zeitpunkt erreicht war, die HIV-Medikamente abzusetzen. 2021 habe ich einige Forscher, die eng mit meiner Heilung verbunden waren, auf einem HIV-Treffen in Utrecht (Niederlande) kennengelernt. Das war für beide Seiten sehr bewegend. Die Ärzte kannten mich bis dahin ja nur anonymisiert als Ziffer in der Studien-Kohorte.“