Antriebslosigkeit und Angst vor Stigmatisierung : Von Depressionen Betroffene warten im Schnitt 20 Monate bis zum Arztbesuch

Berlin/Leipzig In Deutschland erkranken jährlich acht Prozent der Erwachsenen an einer Depression. Betroffene warten oft viele Monate, bevor sie sich Hilfe suchen. Nur ein Drittel geht sofort zum Arzt.

Es vergehen durchschnittlich 20 Monate, bis sich Menschen mit einer depressiven Erkrankung Hilfe suchen. Das zeigt eine am Dienstag in Berlin veröffentlichte Untersuchung der Stiftung Deutsche Depressionshilfe und Suizidprävention. Ursache dafür seien vor allem krankheitsbedingte Antriebslosigkeit, die Angst vor einer Stigmatisierung sowie Versorgungsengpässe, erklärte der Stiftungsvorsitzende Ulrich Hegerl. In Deutschland erkranken jährlich acht Prozent der Erwachsenen an einer Depression. Befragt wurde im September 5.050 Personen zwischen 18 und 69 Jahren.