Daten der Krankenkassen Mehr Arbeitsausfälle bei jungen Menschen

Junge Beschäftigte haben sich nach Krankenkassenangaben im vergangenen Jahr so oft krankschreiben lassen wie nie zuvor. Auf jede und jeden Versicherte kamen im Schnitt 2,79 Krankenscheine, knapp 53 Prozent mehr als im Vorjahr (2021: 1,83 Krankenscheine), wie die AOK Rheinland/Hamburg am Donnerstag mitteilte. Damit habe jede Person aus der Altersklasse insgesamt 19 Tage am Arbeitsplatz gefehlt, täglich seien mehr als 5 von 100 Beschäftigten ausgefallen. Auch gegenüber den anderen Vergleichsjahren sei das ein Negativrekord, so die AOK.