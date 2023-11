Mittwoch bleiben viele Praxen und Apotheken geschlossen Das müssen Patienten zum Ärzte-Streik in NRW wissen

Das hat es noch nie gegeben: Haus- und Fachärzte, Zahnärzte und Apotheker machen gemeinsam Front gegen die Politik von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD). Sie sehen die wohnortnahe Versorgung der Patienten in Gefahr. Am Mittwoch bleiben zahlreiche Praxen und Apotheken in Nordrhein-Westfalen geschlossen. „Das Gesundheitssystem, das Herrn Lauterbach vorschwebt, würde einem System der DDR ähneln“, warf Frank Bergmann, Chef der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Nordrhein, dem Minister vor.