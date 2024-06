Fatale Krümmung Handy-Nacken-Syndrom – was Betroffenen abgesehen von Handyabstinenz hilft

Kurioserweise wüssten viele Menschen auf diese Frage keine richtige Antwort zu geben. Wichtig ist in jedem Fall, dass das Brustbein nach vorne oben angehoben wird. Darauf soll der Kopf entspannt aufsitzen, mit einem leichten Doppelkinn. Die Vorstellung, dass Kopf und Körper wie an den Fäden einer Marionette hängen, könnte manchem hilfreich sein. Bauch- und Gesäßmuskeln sollten stets etwas angespannt sein, was das Hohlkreuz vermeidet. Parallel dazu sollte das Becken leicht aufgerichtet sein. Die Knie beugt man am besten ein bisschen, kann sie zwischendurch aber auch einmal durchstrecken. Die Füße stehen idealerweise hüftbreit auseinander.