In Deutschland gab es am 28. Januar 2020 den ersten bestätigten Fall einer Infektion mit dem Coronavirus, weltweit sind bereits über 100 Menschen an der Krankheit gestorben. Die WHO korrigierte jüngst das internationale Gefährdungsniveau von „moderat“ auf „hoch“.

So können Sie sich vor einer Ansteckung schützen.

Quelle: Robert-Koch-Institut, Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung