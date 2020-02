Telefon-Aktion der Rheinischen Post : Experten beantworten Fragen zum Coronavirus – „Ist chinesisch essen riskant?“

Düsseldorf Drei Experten haben die Fragen unserer Leser am Telefon beantwortet. Es ging um das Coronavirus, um die Grippe, um Vorsorge – und Unsicherheiten bei anstehenden Reisen.

Die Sorge vor dem Coronavirus beschäftigt viele Menschen in NRW. Deutlich wurde das bei einer Telefon-Aktion der Rheinischen Post, bei der drei Experten über zwei Stunden die Fragen unserer Leser beantwortet haben: So ging es um anstehende Reisen und Hygienemaßnahmen ebenso wie um Übertragungswege und Impfungen. Am Telefon beantworteten Dr. Petra Siemes von der AOK Rheinland, Dr. Patricia Shadiakhy von der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein und Dr. Matthias Laufenberg vom Neusser Lukaskrankenhaus die Fragen. Im Folgenden eine Auswahl: