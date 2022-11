Überblick zum Winter : Die wichtigsten Fakten zu Corona und Long Covid

In der kalten Jahreszeit rücken Erkältungen und Infektionen wieder näher.

Berlin/Dortmund Corona ist für viele Menschen im Laufe des Sommers in den Hintergrund gerückt. Doch nun steht der Winter an. Zeit, sich noch einmal auf den aktuellen Stand zu bringen. Was wissen wir über das Virus?

Von Philipp Laage, dpa

Der Winter steht bevor - und Corona wird wieder ein Thema. Viele Menschen sind zwar längst geimpft und haben eine Infektion bereits durchgemacht, doch das Virus wird bleiben.

Lesen Sie hier alles, was Sie zu Corona und Long Covid wissen müssen.

Was ist Corona für eine Erkrankung?

Covid-19, umgangssprachlich einfach Corona, ist eine Viruserkrankung, die durch das Sars-Cov-2-Virus ausgelöst wird. Sars-Cov-2 ist nicht das einzige Coronavirus, aber das jüngste.

Der Erreger wurde Anfang 2020 identifiziert. Binnen weniger Wochen kam es zu einer weltweiten Pandemie. Seitdem haben sich verschiedene Virusvarianten gebildet - vom Wildtyp Alpha über Delta bishin zu Omikron in seinen diversen Ausprägungen wie BA.5.

Eine Erkrankung mit Covid-19 kann symptomlos, mild oder auch schwer bis tödlich verlaufen. Auch Langzeitschäden, oft unter dem Begriff Long Covid zusammengefasst, sind möglich.

Mit Omikron wurden die Krankheitsverläufe allerdings weniger schwer. Außerdem verfügen große Teile der Bevölkerung mittlerweile über einen Immunschutz durch Impfungen und durchgemachte Infektionen.

Was ist von der Untervariante BA 2.75.2 zu halten?

Sars-CoV-2 entwickelt sich immer weiter. Die Omikron-Variante BA.5 sei in Deutschland zwar noch vorherrschend, sagt der Virologe Björn Meyer von der Universität Magdeburg (Stand: Oktober 2022). Doch in anderen Ländern wie den USA sei das anders.

Dort verbreitet sich die neue Sublinie BA.2.75.2, dessen Ziel es ist, den bisherigen Immunschutz zu umgehen.

Darauf, dass das gut gelingt, deutet eine Studie aus Schweden hin. Die Folge: steigende Infektionszahlen.

Vom Profil her ähnele die Untervariante aber vorangegangenen Omikron-Varianten, sagt Meyer. „Es gibt keine Anzeichen dafür, dass die Verläufe dadurch milder oder schlimmer sind.“

Und: „Die Impfungen werden weiter einen guten Schutz vor schweren Erkrankungen bieten“, sagt der Virologe.

Wie wird Corona übertragen?

Der Hauptübertragungsweg ist laut RKI das Einatmen virushaltiger Partikel, die beim Atmen, Husten, Sprechen, Singen und Niesen entstehen.

Es wird unterschieden nach der Partikelgröße, wobei der Übergang fließend ist:

Die Übertragung über Aerosole sei zu Beginn der Pandemie unterschätzt worden, sagt Prof. Carsten Watzl, Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie (DGfI). „Es ist der hauptsächliche Übertragungsweg.“ Eine Ansteckung sei aber auch über Tröpfen- und Schmierinfektionen möglich - aber weniger wahrscheinlich.

Bei einer Tröpfcheninfektion kommt der Erreger mit großen Tröpfchen aus dem Mund, erklärt Watzl. „Da kann ich nur jemanden anstecken, der mir direkt gegenüber steht.“ Kleine Aerosole dagegen blieben lange in der Luft. „Das kann nicht jedes Virus, aber Corona schon.“

Aerosole sind eine Mischung von festen oder flüssigen Partikeln in der Luft.

Ebenfalls wichtig für das Risiko einer Ansteckung: War die ansteckende Person zum Zeitpunkt des Kontakts mit Dritten...

bereits symptomatisch erkrankt?

noch ohne Symptome, aber später symptomatisch?

nicht symptomatisch und wurde es auch später nicht?

Eine große Bedeutung haben laut RKI die Übertragungen von infektiösen Personen, wenn sie bereits Krankheitszeichen entwickelt haben. Das heißt, bei diesen steckt man sich besonders leicht an.

Wer gehört zur Corona-Risikogruppe?

Das Alter ist immer noch der größte Risikofaktor für einen schweren Verlauf, sagt Carsten Watzl. Hier müsse man aber noch einmal differenzieren: „Ein 70- oder 80-Jähriger hat noch einmal ein bei weitem größeres Risiko als ein 60-Jähriger.“

Die Empfehlung der Stiko: Menschen über 60 sollten sich die vierte Impfung holen.

Nach dem Alter sind es bestimmte Erkrankungen, die Menschen zu Risikopatienten machen - auch wenn sie jünger sind. „Und sie erhöhen das Risiko für ältere Menschen zusätzlich“, sagt Watzl.

Zur Risikogruppe zählen Menschen...

mit angeborener oder erworbener Erkrankung des Immunsystems

die eine Organtransplantation hinter sich haben und deshalb bestimmte Medikamente nehmen müssen

mit bestimmten Autoimmunerkrankungen

mit chronischen Erkrankungen etwa des Herz-Kreislauf-Systems, der Lunge, Leber oder Niere

mit Demenz

mit einer geistigen Behinderung

mit Stoffwechselerkrankungen

die sehr stark übergewichtig sind (BMI über 30)

mit Diabetes

Wie lang ist die Inkubationszeit bei Corona?

Die Inkubationszeit beschreibt den Zeitraum von der Ansteckung mit dem Virus bis zum Beginn der Erkrankung, der sich - etwa bei der Grippe - an den entsprechenden Symptomen zeigt. Das RKI gibt sie bei Corona je nach Virusvariante mit 4 bis 6 Tagen an.

Gut zu wissen: Durch die mittlerweile hohe Immunität durch Impfungen und durchgemachte Infektionen springe das Immunsystem womöglich auch mal früher an, erklärt Björn Meyer. „Wir fühlen uns schneller krank, auch wenn wir noch nicht ansteckend sind.“

Welche Symptome ruft Corona hervor?

Typische Symptome sind Watzl zufolge:

Mehrere positive Schnelltests in Verbindung mit Symptomen sind ein Indiz für eine Corona-Infektion.

Husten

Schnupfen

Fieber

Atemprobleme

Erschöpfung und Schlappheit

Kopfschmerzen

Muskelschmerzen

Mit Omikron hätten sich die Symptome verändert, so Watzl: „Der Geruchs- und Geschmacksverlust ist deutlich seltener geworden.“ Nur noch 10 Prozent der Erkrankten seien davon betroffen - eine Halbierung. „Husten hat dagegen zugenommen.“

Gut zu wissen: „Ungefähr 40 Prozent haben gar keine Symptome“, sagt Watzl. Das zeigten etwa aktuelle Zahlen aus Großbritannien.

Wie kann ich herausfinden, ob ich Corona habe?

Ein wirklich zuverlässiges Ergebnis liefert ein PCR-Test. Auch ein oder mehrere positive Antigen-Schnelltests in Kombination mit klaren Symptomen sind ein relativ sicheres Zeichen für eine Ansteckung.

Was begünstigt einen milden oder schweren Verlauf?

Das ist sehr individuell. „Es lässt sich nicht vorhersagen, wer nach der Infektion Symptome entwickelt und wie stark diese sein werden“, stellt Carsten Watzl klar.

Risikofaktoren erhöhten zwar die Wahrscheinlichkeit für einen schweren Verlauf. „Es kann aber auch einen gesunden 30-Jährigen treffen.“

„Wir reden hier immer über Wahrscheinlichkeiten“, sagt der Immunologe. „Natürlich gibt es auch viele Personen aus den Risikogruppen, die nicht schwer erkranken.“

Gut zu wissen: „Ein schwerer Verlauf ist mit Omikron deutlich seltener geworden“, sagt Watzl.

Der Begriff „mild“ wird verwendet, wenn Menschen mit Corona nicht ins Krankenhaus oder sonstwie behandelt werden müssen. Er kann aber ein falsches Bild vermitteln: Die milden Symptome können heftig sein. „Dazu zählt auch, wenn Sie vier Tage mit Fieber im Bett liegen.“

Wie lange bin ich ansteckend?

Als sicher gilt dem RKI zufolge, dass die Ansteckungsfähigkeit in der Zeit kurz vor und nach Symptombeginn am größten ist. Ein erheblicher Teil von Übertragungen erfolgt demnach bereits vor dem Auftreten erster klinischer Symptome. Man ist ansteckend, ohne es zu merken.

Kurz nach einer Infektion sollte man vorsichtshalber eine Maske tragen, wenn man sich mit anderen Menschen trifft.

Wie lange man ansteckend ist, sei unterschiedlich, sagt Carsten Watzl. „Manche bekämpfen das Virus schnell, das sind meist die Jüngeren, sie sind nach vier oder fünf Tagen schon wieder virusfrei. Andere brauchen die ganzen zehn Tage.“

Bei der Delta-Variante sei es noch so gewesen, dass Geimpfte hier einen Vorteil hatten - und das Virus schneller bekämpften. „Bei Omikron kenne ich dazu keine Studien“, so Watzl.

Wie verhalte ich mich, wenn ich Corona habe oder beim Verdacht?

Watzl erinnert an die offizielle Gesetzesvorgabe: „Ich kann mich nach fünf Tagen freitesten, wenn ich keine Symptome mehr habe.“

Hielten die Symptome an, könne man nach 10 Tagen wieder das Haus verlassen - auch ohne negativen Test. „Das hat den Hintergrund, dass die meisten Menschen nach dieser Zeit nicht mehr ansteckend sind“, so der Experte.

„Aber natürlich sollte sich eine Person, die nach 10 Tagen immer noch einen stark positiven Schnelltest hat, nicht unbedingt ohne Maske mit anderen Menschen treffen“, mahnt Watzl. „Wenn der Schnelltest nicht mehr anschlägt, sind Sie einigermaßen sicher.“

Beim PCR-Test gelte ein ct-Wert von über 40 als unbedenklich.

Wie kann ich eine Corona-Infektion verhindern?

Die sicherste Methode ist die Isolation. „Wenn ich niemandem begegne, kann ich mich nicht anstecken“, sagt Watzl.

Die zweitbeste Maßnahme laute, bei Kontakten mit anderen Maske zu tragen und idealerweise auch Abstand zu halten.

Faustregel: „Wenn ich die Wahl habe, ist die Maske besser als der Abstand“, rät der Immunologe.

„Von Innenräumen, in denen viele Menschen keine Maske tragen, sollte ich mich fernhalten, wenn ich das kann“, sagt Watzl.

Deutlich geringer sei das Risiko einer Übertragung draußen, vor allem wenn ein Lüftchen gehe. Es falle aber nicht auf null.

Zu unterscheiden ist immer der Schutz vor der Infektion, die mit den typischen Corona-Symptomen einhergehen kann, und vor einer daraus resultierenden schweren Erkrankung. Den sichersten Schutz vor der schweren Erkrankung biete die Impfung, stellt Watzl klar.

Schützt mich die Corona-Impfung vor einer Infektion?

Vor der Infektion selbst schützt die Impfung allenfalls vorrübergehend, vor einer schweren Krankheit hingegen bietet sie einen guten Schutz.

Bei einer dreimaligen Impfung mit den jetzigen Impfstoffen liege der Schutz vor einer symptomatischen Infektion zunächst bei etwa 70 bis 80 Prozent, erklärt Watzl. „Er fällt dann aber schnell wieder ab.“ Nach einem halben Jahr seien es noch 0 bis 10 Prozent. „Man ist dann genauso ungeschützt wie ein Ungeimpfter.“

Anders sieht es beim Schutz vor schwerer Erkrankung aus. Dieser sei auch nach einem halben Jahr kaum abgefallen.

Die Frage nach der Immunität nach einer Infektion sei schwer zu beantworten, sagt Björn Meyer. Das hänge von vielen Faktoren ab, darunter genetischen, aber auch von der Virusvariante.

Und: „Wenn ich eine milde Infektion habe, springt mein Immunsystem gar nicht so sehr an, sodass ich keinen so guten Immunschutz über die nächsten Monate auspräge“, erklärt der Virologe.

Fazit: „Die Impfstoffe tun noch das, was sie tun sollen: Sie schützen vor einer Erkrankung - allerdings nicht mehr vor einer Infektion“, sagt Watzl. Zumindest nicht auf längere Zeit gesehen.

Und wie sieht es langfristig aus?

„Ich glaube, dass wir Infektionen nicht dauerhaft verhindern können. Jeden Winter werden sich viele Menschen infizieren“, schätzt Watzl.

„Aber das wäre ein individuelles und kein gesellschaftliches Problem mehr. Wir wären in der Endemie, nicht mehr in einer Pandemie.“ Wann dieser Punkt gekommen ist, ist allerdings noch offen.

Was können die Folgen einer Corona-Erkrankung sein?

Das Spektrum ist groß. Viele Menschen machen die Erkrankung ganz ohne Symptome und Langzeitfolgen durch. Andere haben einen milden Verlauf. Manche erkranken schwer, sodass sie beatmet werden müssen. Und manche Menschen sterben an den Folgen der Erkrankung.

Covid-19 kann sich in vielfältiger Weise und nicht nur in der Lunge, sondern auch in anderen Organsystemen manifestieren, heißt es vom RKI. Die Behörde listet unter anderem folgende Krankheitsbilder auf:

Atemwegsbeschwerden bis hin zur Lungenentzündung

neurologische Symptome wie Riech- und Geschmacksstörungen, Schwindel, Verwirrtheit und andere kognitive Beeinträchtigungen

Beschwerden des Magen-Darm-Trakts wie Übelkeit, Appetitlosigkeit, Erbrechen, Bauchschmerzen und Durchfall

Herz-Kreislauf-Symptome und entsprechende Erkrankungen

Nierenerkrankungen

dermatologische Auffälligkeiten

komplexe Langzeitfolgen wie Long Covid

Was ist Long Covid?

Zu unterscheiden sind zwei Begriffe:

Long Covid

Post-Covid-Syndrom

Der Begriff Long Covid sei von Patienten geprägt worden, sagt Prof. Carmen Scheibenbogen. Demnach hat man noch vier Wochen nach der Infektion anhaltende Symptome, erklärt die Leiterin des Fatigue Centrums der Berliner Charité. Das Zentrum ist auf die Untersuchung und Behandlung von Menschen mit Post Covid spezialisiert.

Davon abzugrenzen sei nach Definition der WHO das Post-Covid-Syndrom. „Hier haben Sie noch drei Monate nach der Erkrankung Symptome, die auf eine Corona-Infektion zurückzuführen sind und Sie im Alltag einschränken“, erläutert Scheibenbogen. „Menschen, die nach zwei Monaten genesen sind, fallen also nicht in diese Kategorie.“

Medizinisch relevant seien vor allem Patienten, die dauerhaft krank blieben - also jene mit Post-Covid-Syndrom. Allerdings hat sich dafür in der Alltagssprache eben der Begriff Long Covid durchgesetzt. Man sagt also meist Long Covid, wenn medizinisch Post Covid gemeint ist.

Dieses Krankheitsbild ist sehr komplex und wird immer noch erforscht. Viele Zusammenhänge sind unklar.

„Das Post-Covid-Syndrom ist nicht auf einzelne Symptome beschränkt“, sagt Prof. Scheibenbogen. Häufige Symptome seien etwa Fatigue, also extreme Müdigkeit und Erschöpfung, zudem Muskelschmerzen und Kreislaufprobleme. „Aber das kann ganz unterschiedlich sein.“

Sehr wichtig sei daher immer die Anamnese. Also: Wann begannen die Symptome - im Zusammenhang mit der Corona-Infektion? „Gerade bei den jüngeren Patienten ist dieser Zusammenhang meist sehr klar“, sagt die Expertin. „Die waren vor der Infektion vollkommen gesund.“

Wer hat ein erhöhtes Risiko für Post Covid?

Menschen, die an Corona schwer erkrankt sind und zum Beispiel beatmet werden mussten, haben laut Scheibenbogen eher Langzeitfolgen. Diese hätten aber nicht unbedingt mit der Virusinfektion zu tun. „Sie können auch Folge der intensivmedizinischen Behandlung sein.“

Bei den jüngeren Patienten, die eher einen milden Verlauf hatten, kennt man einige Risikofaktoren für Post Covid. „Frauen sind doppelt so häufig betroffen wie Männer“, sagt Scheibenbogen.

Hinzu kommen weitere Faktoren:

Autoimmunerkrankungen

Immundefekte wie ein Mangel an Mannose-bindendem-Lektin (MBL)

Asthma

Wie häufig tritt Post Covid auf?

Professor Scheibenbogen verweist hier auf eine Studie aus den Niederlanden. Demnach entwickelten 12 Prozent aller Menschen, die eine Corona-Infektion durchgemacht haben, Langzeitfolgen.

Nach Hochrechnungen der WHO waren in Europa in den ersten beiden Jahren der Pandemie mindestens 17 Millionen Menschen von Post-Covid-Symptomen betroffen.

Wie lange leiden Patienten an Post Covid?

Auch das ist sehr unterschiedlich. Doch bei vielen Erkrankten sind die Symptome bisher nicht besser geworden.

„Innerhalb der ersten Wochen und Monate kann es von alleine ausheilen“, sagt Scheibenbogen. „Allerdings sehen wir jetzt bei vielen, dass die Symptome schon zwei Jahre anhalten. Viele Betroffene sind anhaltend schwer krank“.

Das Risiko, dass die Erkrankung chronisch werde, steige mit der Dauer der Symptome.

Nach Studienergebnissen der Charité entwickelte etwa die Hälfte der Post-Covid-Patienten mit Fatigue und Belastungsintoleranz eine ME/CFS-Erkrankung (Myalgische Enzephalomyelitis/Chronisches Fatigue Syndrom).

Sie ist geprägt von schwerer Erschöpfung, die stets mit ausgeprägten körperlichen und kognitiven Symptomen einhergeht.

Diese schwere neuroimmunologische Erkrankung führt oft zu einem hohen Grad an körperlicher Behinderung. Sie ist nicht mit dem Symptom Fatigue zu verwechseln. Auslöser können verschiedene Infektionskrankheiten sein.

„Gerade diejenigen, die eine vollständige ME/CFS-Erkrankung entwickelt haben, sind nach zwei Jahren genauso krank wie nach sechs Monaten“, sagt Scheibenbogen.

Gut zu wissen: ME/CFS gab es auch schon vor Corona.

Wie lässt sich Post Covid sicher diagnostizieren?

Bislang gibt es nicht den einen Test, wie Prof. Scheibenbogen aus ihrer Arbeit weiß. Die Diagnose beruht auf der Anamnese und ergänzenden diagnostischen Untersuchungen.

Bei manchen Patienten sehe man Organveränderungen wie etwa Lungenschäden. ME/CFS zeige sich beispielsweise durch eine deutlich verminderte Muskelkraft und begleitende Kreislaufprobleme.

„Post Covid ist wahrscheinlich keine Erkrankung, wo man einen bestimmten Biomarker für alle ermitteln kann“, sagt die Expertin.

Hier werde es wohl auf eine Kombination aus verschiedenen Markern hinauslaufen, da man es wahrscheinlich auch mit unterschiedlichen Krankheitsmechanismen zu tun hat - Entzündung, Autoantikörper, Virusreste, Durchblutungsstörungen. „Die können Teil der Diagnostik sein, aber das ist noch nicht validiert.“ Viel ist also noch unklar.

Wie kann ich mich vor Post Covid schützen?

Auch bei dieser Frage gibt es noch keine abschließenden Antworten.

Feststeht: „Viele Menschen, die geimpft sind, werden nicht mehr krank, auch wenn positive Antikörper im Blut eine durchgemachte Infektion anzeigen“, erklärt Scheibenbogen.

Viele Geimpfte haben keine Symptome, obwohl sie positive Antikörper im Blut haben.

Zum anderen führe die Impfung zu einem milderen Verlauf der Krankheit. „Das schützt wahrscheinlich auch vor Post Covid“, schätzt die Expertin.

Allerdings sei die Datenlage hier sehr heterogen. Es kursierten Zahlen zwischen 20 bis 80 Prozent. Der Grund: Es hängt davon ab, ...

wann geimpft wurde

wie oft man geimpft ist

wie lange die letzte Impfung zurückliegt

Auch der Virustyp - etwa Delta oder Omikron-Variante - spielt eine Rolle. „Das Risiko ist nach einer Infektion mit Omikron nur noch halb so groß wie bei der Delta-Variante, wenn man zweifach geimpft ist.“

Fazit: Die Impfung schützt laut Scheibenbogen sicher auch vor Post Covid.

Wie finden Betroffene trotz Post Covid ins Leben zurück?

Auch hier sind leider noch viele Fragen offen. „Es gibt noch keine Medikamente, um die Erkrankung gezielt zu behandeln“, sagt Scheibenbogen. Ziel sei also vor allem eine Linderung der Symptome.

Schlafstörungen, Kreislaufprobleme, aber auch Lungenerkrankungen oder Autoimmunerkrankungen, die durch Covid ausgelöst wurden, ließen sich behandeln. „Hier kommt es auf eine gute Diagnostik an.“

Viele Betroffene hoffen weiter auf wirksame Medikamente. „Wir brauchen ganz dringend Studien mit Medikamenten, die bereits für andere Krankheiten zugelassen sind“, sagt Prof. Scheibenbogen.

Beispiele sind hier:

Medikamente für Rheuma und andere Autoimmunerkrankungen

Medikamente, die die Durchblutung verbessern

Die Patienten seien auch meist willens, an entsprechenden Studien teilzunehmen, sagt Scheibenbogen. „Aber es ist nicht sinnvoll, davor noch jahrelang Grundlagenforschung zu betreiben.“

Bislang können Betroffene versuchen, bestmöglich mit der Erkrankung umzugehen. Doch der Weg zurück ins alte Leben ist oft unmöglich.

Viele Menschen mit Post Covid haben der Expertin zufolge eine ausgeprägte Belastungsintoleranz. Konkret heißt das: „Denen geht es oft tagelang schlecht, wenn sie einmal zu viel machen.“

Das Stichwort lautet Energiemanagement oder Pacing „Ich muss herausfinden, wie viel ich machen kann, ohne dass es mir schlechter geht.“

Das Problem: Bei vielen Betroffenen ist die Grenze zur Überbelastung schon nach wenigen kleinen Alltagstätigkeiten überschritten.

Post Covid sei für junge Menschen eine Katastroph, sagt Scheibenbogen. „Sie fallen aus allem heraus, geraten nicht selten in finanzielle Not“, berichtet sie. „Man bekommt die Krankheit von der Berufsunfähigkeitsversicherung nicht anerkannt. Das ist eine extrem schwierige Situation.“

Angesichts dieser Situation wundert sich Scheibenbogen oft, wie positiv viele ihrer Patienten bleiben. Hier komme es auch darauf an, wie gut man von der Familie und dem Freundeskreis aufgefangen wird.

Die allermeisten Patienten seien - entgegen eines häufiges Vorurteils - eben nicht psychisch krank, sagt Scheibenbogen. „Sondern sie sind erstaunlich resilient dafür, dass sie körperlich schwer erkrankt sind.“

