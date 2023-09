Bund bezahlt keine Moderna-Impfung mehr So organisiert NRW die neue Impfkampagne für den Herbst

Die Corona-Fälle nehmen zu. In den USA ist die First Lady, Jill Biden, erkrankt, leidet aber nur unter leichten Symptomen. In NRW nimmt die Viruslast im Abwasser zu. Nun startet eine neue Impfkampagne, doch die wird durch erstaunliche Lieferbedingungen zugunsten von Biontech erschwert. Denn der Bund bezahlt nur noch Vakzine dieses Herstellers, und der liefert nur Behälter mit sechs Dosen aus.