Einige Fälle in NRW Immer mehr Corona-Patienten auf Intensivstationen

Das Coronavirus lässt nicht locker, in NRW erkranken immer mehr Bürgerinnen und Bürger. „Die Infektionswelle in NRW hat deutlich zugenommen. Die Zahl der Corona-Infektionen steigt mit dieser Welle an“, sagt Oliver Funken, Chef des Hausärzteverbands Nordrhein. Innerhalb der vergangenen Woche wurden in Nordrhein-Westfalen 27 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gemeldet, wie aus dem Pandemie-Radar des Bundesgesundheitsministeriums hervorgeht. Das ist der Höchststand seit Auslaufen der Corona-Schutzmaßnahmen im April 2023, so das NRW-Gesundheitsministerium. In ostdeutschen Ländern liegt die Inzidenz teilweise mehr als doppelt so hoch. Die Sieben-Tage-Inzidenz bleibe zwar deutlich hinter dem vergangenen Jahr zurück, was aber auch daran liege, dass nicht mehr flächendeckend getestet werde, erläutert Funken.