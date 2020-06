Corona-Forschung : Infizierte sind später nicht zwingend immun

Lübeck In der Corona-Forschung wankt derzeit eine zentrale Vermutung, an die Hoffnungen geknüpft wurden: dass jeder Infizierte dauer­haft immun gegen eine Neuansteckung ist und auch niemand anderen mehr anstecken kann.

So ähnlich ist das beim Coronavirus. Viele Patienten erkranken ja gar nicht oder nur gering, obwohl sie nachweislich infiziert sind. Bei ihnen ist offenbar die erste Immunantwort schon so effizient gewesen, dass weitere Behörden nicht anrücken mussten. Das hat mit der Struktur des Immunsystems zu tun. Es kann körperfremde Erreger, die auch Antigene genannt werden, identifizieren und stellt zu ihrer Abwehr spezifische Antikörper her. Sie werden Immunglobuline genannt; sie unterscheiden sich in ihrem Aufbau und in ihrer Funktion, weshalb sie in Klassen eingeteilt werden. Die IgA-Antikörper sind spezialisiert auf Keime auf den Schleimhäuten etwa in Nase und Rachen; sie können Coronaviren effektiv abfangen, vor allem, wenn sie den Körper in nur geringer Viruslast erreichen. Erst einige Wochen später bildet der Körper in großer Menge die IgG-Antikörper. Die Menge der Antikörper werden in der sogenannten Titer-Messung bestimmt.