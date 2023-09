Mehr Corona-Patienten in Krankenhäusern Ärzte raten zum freiwilligen Masketragen

In Israel und den USA werden angesichts der Corona-Lage die Testangebote ausgeweitet. Israel hat in Kliniken die Testpflicht für Patienten wieder eingeführt. So weit will die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) nicht gehen, fordert aber Eigenverantwortung ein: „Wir sind in einer Situation, in der es wieder höhere Infektionszahlen und auch wieder mehr Covid-positiv getestete Patientinnen und Patienten gibt, aber auf einem so geringen Niveau, dass pauschale und bundesweite Maßnahmen nicht angezeigt sind“, sagte Henriette Neumeyer, Vize-Chefin der DKG. Krankenhäuser würden situativ entscheiden, ob, wann und in welchen Bereichen Tests, Masken oder Isolationsmaßnahmen sinnvoll und notwendig seien. Nach drei Jahren Pandemie sei den Menschen bewusst, „dass Masken sinnvolle Schutzmöglichkeiten darstellen – für sich, aber auch für andere“.