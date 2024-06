Isolation, Masken, Test, Arztbesuch Corona-Infektion: Was jetzt gilt und was man tun muss

Das Coronavirus ist zurück. Die ansteckenden KP-Omikronvarianten treiben die Infektionen auch in NRW in die Höhe, wie sich am Abwasser-Monitoring zeigt. In fast allen der 14 Klärwerke in NRW, in denen die Behörden messen, gibt es aktuell eine stark steigende Viruslast. Damit stellen sich alte Fragen neu.