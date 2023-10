Die Kleinen schützen Corona bei Kindern: Das müssen Eltern wissen

Die Entnahme an zwei Stellen im Nasen-Rachen-Raum entspricht zwar den Empfehlungen der WHO als Goldstandard, erklärt Andreas Bobrowski, Vorsitzender des Berufsverbands Deutscher Laborärzte (BDL). Oft wird in der Praxis aber nur an einer Stelle Material entnommen. Wichtig ist vor allem, dass die Tests richtig angewendet werden.