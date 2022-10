Die Kleinen schützen : Corona bei Kindern: Das müssen Eltern wissen

Kinder stecken eine Covid-Infektion gut weg, trotzdem ist das nicht ungefährlich. Foto: Florian Schuh/dpa-tmn

Göttingen Corona verläuft bei Kindern in der Regel sehr mild. Doch die Kleinen können sich gerade in der Kita oder Schule natürlich trotzdem anstecken - und dann andere gleich mit. Was Eltern wissen sollten.

Für viele Eltern war es beruhigend zu sehen, dass ihr Kind die Corona-Infektion gut weggesteckt hat. Dennoch ist Covid-19 für die Kleinen nicht ganz ungefährlich. Und es stellen sich einige praktische Fragen, falls es zu einer Ansteckung kommt.

Mit Blick auf den Winter bringt dieser Ratgeber Eltern auf den aktuellen Stand. Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick:

Wie äußert sich Corona bei Kindern?

Die gute Nachricht: Eine Corona-Erkrankung mit der Omikron-Variante verläuft bei Kindern in aller Regel sehr mild.

Der wichtigste Unterschied im Vergleich zu Erwachsenen: „Selbst in den Risikogruppen verläuft die Erkrankung meist ohne Komplikationen“, sagt die Kinder- und Jugendärztin Tanja Brunnert aus Göttingen. Kinder neigten nicht zu einem schweren Verlauf.

Steckt sich ein Kind an, zeigt es häufig Erkältungssymptome: „Die Coronainfektion äußert sich mit den typischen Symptomen eines Luftwegsinfektes, wenn sie denn überhaupt symptomatisch verläuft“, sagt Brunnert. Heißt: Oft fällt die Infektion gar nicht auf.

Noch eine gute Nachricht: Der weitaus häufigste Verlauf bei Kindern und Jugendlichen sei selbstlimitierend, so Brunnert. Das bedeutet: Das Kind bekommt die Ansteckung in der Regel aus eigener Kraft in den Griff. „Eine spezifische Therapie ist nahezu nie erforderlich.“

Tanja Brunnert ist auch stellvertretende Bundespressesprecherin des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte in Köln.

Welche Kinder sind besonders anfällig?

Hier gibt es vor allem zwei Faktoren: das Alter und Vorerkrankungen.

1. „Bezogen auf das Alter richten wir unsere Aufmerksamkeit insbesondere auf erkrankte Säuglinge und Neugeborene infizierter Mütter“, berichtet Brunnert. „Sie sind aufgrund ihres Alters immer bei fieberhaften Erkrankungen in unserem besonderen Fokus.“

Doch hier kommt es selten zu größeren Problemen: „Aus meiner eigenen Praxis kann ich sagen, dass wir seit Beginn der Pandemie in dieser Altersgruppe nur zwei Kinder stationär eingewiesen haben.“

2. Bei den Vorerkrankungen seien es insbesondere neurologische und neuromuskuläre Erkrankungen, die ein Risiko für einen potenziell komplizierten Verlauf darstellten, so die Expertin.

Von allen stationär behandelten Kindern auf der Normalstation käme allerdings am häufigsten Adipositas (Übergewicht) als Begleiterscheinung hinzu. „Diese Patienten werden aber nicht überdurchschnittlich häufig intensivmedizinisch behandelt“, sagt Brunnert. „Das ist ein Unterschied zu Erwachsenen.“

Welche Folgen kann Corona bei Kindern haben?

Besonders Neugeborene und Säuglinge benötigen bei fieberhaften Krankheiten besondere Aufmerksamkeit. Foto: Christin Klose/dpa-tmn

Auch wenn die meisten Infektionen mild oder symptomlos verlaufen - ganz ungefährlich ist Corona für Kinder nicht.

So diskutiert die Fachwelt die Häufigkeit des Post-Covid-Syndroms im Kindes- und Jugendalter - im allgemeinen Sprachgebrauch meist Long Covid genannt. „Hier gehen die Meinungen der Kinder- und Jugendärztinnen ehrlicherweise auseinander“, sagt Brunnert.

Auch das Robert Koch-Institut (RKI) schreibt zum Risiko von Post Covid für Kinder und Jugendliche: Die Studienlage sei insgesamt sehr heterogen, präzise Schätzungen seien derzeit nicht möglich.

Auf Basis der verfügbaren Studien wird die Häufigkeit von Post Covid bei infizierten Kindern und Jugendlichen, die nicht ins Krankenhaus mussten, auf derzeit 2 bis 3,5 Prozent geschätzt. Diese Zahl nennt Prof. Uta Behrends, Leitende Oberärztin an der München Klinik.

Beobachtungen sprechen dafür, dass Kinder nicht so gefährdet sind wie Erwachsene: „Im ambulanten Bereich können wir aus den Rückmeldungen der niedergelassenen Kinder- und Jugendärztinnen sagen, dass Long Covid eher eine untergeordnete Rolle spielt“, sagt Brunnert.

Die Expertin verweist allerdings auf die negativen Folgen der sozialen Isolation für Kinder und Jugendliche durch...

Lockdowns

Homeschooling

eine immer wiederkehrende Quarantäne, wenn in der Kita-Gruppe oder Schulklasse bei Tests positive Fälle bekannt werden

„Soziale Phobien und Essstörungen sehen wir mittlerweile viel häufiger als vor der Pandemie“, sagt Brunnert. „Das macht uns viel mehr Sorgen als etwaige Krankheitsfolgen.“

Das PIMS-Syndrom - eine heftige Überreaktion des Immunsystems auf die Corona-Infektion - komme unter der momentan noch zirkulierenden Variante BA.5 eigentlich nicht mehr vor, so Brunnert.

Wie wird Corona bei Kindern behandelt?

In der Regel reicht es aus, wenn sich das Kind zu Hause ausruht. „Kinder und Jugendliche mit fieberhaften Infekten sollen generell zu Hause bleiben und sich auskurieren“, rät Brunnert.

Hinweis: „Momentan empfehlen wir, dass die Kinder 48 Stunden in gutem Allgemeinzustand sein sollen, bevor sie wieder in Kindergarten oder Schule gehen“, sagt die Medizinerin.

Faustregel: „Wenn ich abends den Eindruck habe, mein Kind hätte heute einen Kindergarten- oder Schultag gut meistern können, dann darf es morgen wieder los“, sagt Brunnert. „So wie bei anderen Erkrankungen auch.“ Hier müssten dann noch die gültigen Absonderungsempfehlungen des jeweiligen Bundeslandes berücksichtigt werden.

„Im ambulanten Bereich ist keine spezifische Therapie erforderlich“, sagt Brunnert. „Die Fiebersenkung kann mit Paracetamol oder Ibuprofen erfolgen. Negative Auswirkungen auf den Krankheitsverlauf gibt es durch Einsatz dieser Medikamente nicht.“

Wann muss ich mit meinem Kind zum Arzt?

Brunnert empfiehlt den Arztbesuch, wenn das Kind noch ein Säugling ist und Fieber entwickelt.

In anderen Altersgruppen ist etwa bei folgenden Symptomen ein Arztbesuch angeraten:

anhaltend hohes Fieber über mehrere Tage

angestrengter Husten mit Atemgeräuschen, die durch Abhusten nicht besser werden

Schmerzen im Brustkorb

Wie kann ich mein Kind testen, ohne dass es unangenehm ist?

Die gute Nachricht: Tiefe Abstriche im Rachen sind Brunnert zufolge momentan nicht notwendig. „Da hat uns das Virus in seiner aktuellen Variante den Gefallen getan, dass wir es mittlerweile am besten im vorderen Nasenabschnitt nachweisen können.“

Der Lolli-Test ist für Kinder besser geeignet als tiefe Abstriche im Rachen oder in der Nase. Foto: Christin Klose/dpa-tmn

Die Entnahme an zwei Stellen im Nasen-Rachen-Raum entspricht zwar den Empfehlungen der WHO als Goldstandard, erklärt Andreas Bobrowski, Vorsitzender des Berufsverbands Deutscher Laborärzte (BDL). Oft wird in der Praxis aber nur an einer Stelle Material entnommen. Wichtig ist vor allem, dass die Tests richtig angewendet werden.

Für Kinder gebe es auch die Möglichkeit, mittels Lolli- oder Spucktests zu untersuchen, erklärt Ärztin Brunnert.

Im Internet finden Eltern eine detaillierte Anleitung zum Corona-Selbsttest bei Kindern. Herausgegeben hat sie unter anderem die Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin.

Wie verhalte ich mich, wenn mein Kind Corona hat?

Prof. Renate Schepker ist Chefärztin der Kinder- und Jugendpsychiatrie am ZfP Weissenau in Ravensburg. Sie rät Eltern zu den gleichen Maßnahmen wie bei jeder anderen Krankheit auch:

fiebersenkende Mittel geben

eine ruhige Atmosphäre schaffen

trösten, Mut machen und vermitteln, dass bald alles gut ist

etwas vorlesen

die Krankschreibung bis zum Ende ausschöpfen

selbst keine Angst zeigen

„Bei den meisten Kindern ist Corona schneller vorbei als bei Erwachsenen“, sagt Schepker, die auch Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie (DGKJP) ist.

Eltern müssten davon ausgehen, sich selbst anzustecken. „Das kann ich nur sicher verhindern, indem ich ausziehe“, sagt Schepker. Sofern man nicht zu einer extrem vulnerablen Gruppe gehört, ist das eher kein Weg.

„Immungeschwächte Eltern sollten natürlich selbst geimpft sein, um sich bestmöglich zu schützen“, sagt die Ärztin.

Erinnerung: Eine nachgewiesene Erkrankung des Kindes hat auch praktische Folgen für die Eltern. Sie müssen sich dann an die gültigen Absonderungsregelungen ihres Bundeslandes halten.

Wie erkläre ich meinem Kind, was Corona ist?

Es sei hilfreich, die Fragen zu beantworten, die Kinder zu dem Thema stellen. „Ehrlich, aber ohne Drama“, rät Schepker.

„Man sollte Kindern ab dem Grundschulalter erklären, was Corona ist“, sagt die Expertin. Das gilt teils auch schon für Kindergartenkinder, wenn diese sich testen lassen müssen. „Diese Kinder machen das meist ohne Probleme mit, wenn die Eltern es auch ganz selbstverständlich tun.“

Unbedingt vermeiden: Eltern sollten ihren Kindern keine Schuldgefühle vermitteln - etwa weil sie Oma und Opa anstecken könnten. „Was allerdings viel seltener geschieht, als man am Anfang der Pandemie glaubte“, so Schepker. „Erwachsene sind ansteckender als Kinder.“

Hat das Kind selbst Corona, muss man ihm erklären, dass es nicht mit anderen Kindern spielen und die Großeltern nicht sehen darf. „Aber das gilt bei Windpocken und Masern genauso“, sagt Schepker.

Wie kann ich die Quarantäne für Kinder möglichst angenehm gestalten?

In der Regel erkranken Kinder nicht schwer an Corona. Dann ist die Quarantäne zu Hause vor allem eines: ganz schön langweilig.

„Kinder sollten sinnvolle Dinge zu tun haben, wenn sie zu Hause isoliert sind“, rät Kinderpsychologin Schepker. Sie können:

neue Spiele spielen

sich selbst neue Spiele ausdenken

(neue) Bücher lesen

malen, basteln und kreativ sein

Lockdowns und soziale Isolation wirken sich negativ auf die mentale Gesundheit von Kindern aus. Foto: Christin Klose/dpa-tmn

Im besten Fall werde die Quarantäne als „Qualitätszeit für Kinder und Eltern empfunden“, sagt Schepker.

Aber: „Kinder sollen auch ihre Gefühle ausdrücken. Sie dürfen auch mal sauer auf dieses blöde Virus sein.“ Genauso müssten sich Eltern eine Pause gönnen, wenn sich alle nur noch auf die Nerven gehen. „Danach kann man wieder entspannter zusammenkommen.“

Wie hole ich mein Kind aus dem Corona-Loch?

Keine Freunde treffen, Homeschooling, Isolation: Für viele Kinder war die Pandemie eine große psychische Belastung. Da fällt es oft nicht leicht, wieder frohen Mutes durch die Welt zu gehen.

Kinder, die sozial ängstlich seien, hätten die Kontaktreduzierung sogar eher toll gefunden, berichtet Schepker. Das Problem: „Die haben es jetzt noch schwerer, das zu überwinden.“

Auf der anderen Seite gebe es mehr Kinder, die sich zurückgezogen hätten und depressiv gestimmt seien. „In den meisten Regionen sind die Praxen und Beratungsstellen für Kinder überlaufen.“

„Die soziale Isolation während der Lockdown-Zeit war belastend für die Psyche“, sagt die Ärztin. Die Schule sei ja nicht nur ein Ort des Lernens von Wissen, sondern auch des Lernens von Konfliktlösung und Interaktion. „Die Kinder mussten das anders aufholen.“ Oder müssen das erst noch tun.

Eltern sollten nun:

das Kind ermutigen, neue Erfahrungen zu machen

bestehende Ängste vor Interaktion mildern statt verstärken

Kontakte mit Mitmenschen selbstverständlich erscheinen lassen

Beispiel: „Ich gehe mit dem Kind zum Bäcker, und statt dass es sich hinter mir versteckt, sage ich zu ihm: Frag du doch mal nach den fünf Brötchen, die wir möchten“, führt Schepker aus. Oder man motiviert das Kind, auf dem Spielplatz auf andere zuzugehen.

Wo stecken sich Kinder besonders häufig an?

Wie bei anderen Altersgruppen auch ist das Ansteckungsrisiko am größten:

bei engem Kontakt zu Infizierten

in geschlossenen Räumen

Kita und Schule sind für Kinder also tendenziell Orte mit einem großen Ansteckungsrisiko.

Welche Regeln gelten in Kita, Kindergarten und Schule?

Die Neufassung des Infektionsschutzgesetzes greift seit dem 1. Oktober 2022. Demnach sollen an Schulen und Kitas Corona-Tests vorgeschrieben werden können, falls das nötig würde.

Schülerinnen und Schüler müssten sich dann im Fall einer Infektion und im Fall eines Verdachts auch weiter freitesten. Das gilt auch für Kita-Kinder. Die Entscheidung obliegt den Landesregierungen.

Und wenn ich erkranke - wie vermeide ich, dass mein Kind sich ansteckt?

Theoretisch können alle Schutzmaßnahmen zum Einsatz kommen, die auch sonst sinnvoll sind. „Natürlich wissen wir, dass das Tragen einer FFP2-Maske einen effektiven Schutz darstellt“, sagt Tanja Brunnert. Auch eine Isolation in bestimmten Räumen ist denkbar.

„Eltern müssen aber bitte gut überlegen, ob dies wirklich bei eventuell doch häufiger auftretenden Infekten mit dem Virus und seinen Varianten eine gute Lösung für die Zukunft darstellt“, gibt die Kinderärztin zu bedenken.

„Sich permanent innerhalb einer Familie voneinander zu isolieren, wird den emotionalen Druck auf die Kinder und Jugendlichen in meinen Augen eher erhöhen.“

Am Ende ist es eine persönliche Abwägung. „Ich wäre in meiner Familie - alle über 12-Jährigen geimpft - nicht mehr bereit, mich oder meine Kinder innerhalb unseres Wohnbereichs zu isolieren“, sagt Brunnert.

Wie kann ich mein Kind generell vor Corona schützen?

Zunächst einmal ist hier die Frage, ob man eine Infektion des Kindes unter allen Umständen verhindern will - mit den entsprechenden Auswirkungen auf den Alltag und die Lebensgestaltung.

Tanja Brunnert hat dazu eine klare Meinung: „Eine No-Covid-Strategie ist für Kinder und Jugendliche nicht empfehlenswert.“

Eine wichtige Schutzmaßnahme ist die FFP2-Maske, die im Alltag allerdings kaum noch getragen werden muss. Seit dem 1. Oktober ist sie nur noch in folgenden Einrichtungen vorgeschrieben:

im Fernverkehr, aber erst ab 14 Jahren

in Arztpraxen und den Praxen weiterer Heilberufler

in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen

Darüber hinaus können die Bundesländer abgestuft nach Infektionslage mit verschärften Maßnahmen auf das Pandemiegeschehen reagieren.

Grundsätzlich ausgenommen von der Maskenpflicht sind Kinder unter 6 Jahren, so das Bundesgesundheitsministerium.

Brunnert würde das Tragen einer Maske bei jüngeren Kindern nur in absoluten Ausnahmefällen empfehlen. Dazu zählten schwere neurologische oder neuromuskuläre Erkrankungen.

Die Ärztin weist auf negative Folgen der Maske hin: „Offensichtlich braucht unser Immunsystem regelmäßige banale Viruskontakte. „Wir sehen seit einem Jahr auffallend andere Verläufe und Häufigkeiten viraler Erkrankungen im Kindesalter. Ich erinnere an die RSV-Welle im letzten Spätsommer und Herbst.“

Das RS-Virus ist bei Säuglingen und Kleinkindern bis zum Alter von zwei Jahren der häufigste Auslöser von akuten Infektionen der unteren Atemwege, wie es vom Helmholtz Zentrum München heißt.

Fazit der Expertin: „Wenn es das Infektionsgeschehen notwendig macht, können in den weiterführenden Schulen Masken zum Einsatz kommen“, sagt Brunnert. „Für Grundschülerinnen und Grundschüler halten wir dies nicht mehr für generell erforderlich.“

In Europa sind Impfstoffe erst für Kinder ab fünf Jahren zugelassen. Foto: Christin Klose/dpa-tmn

Ist die Corona-Impfung auch für Kinder zu empfehlen?

Die Stiko gibt dazu Empfehlungen (Stand: 18. August 2022):

Sie empfiehlt allen Kindern und Jugendlichen zwischen 12 und 17 eine Covid-19-Impfung bestehend aus Grundimmunisierung (zwei Dosen) und Auffrischimpfung mit dem Biontech-Impfstoff.

Eine weitere Auffrischung empfiehlt sie 12- bis 17-Jährigen mit erhöhtem Risiko für schwere Verläufeinfolge einer Grunderkrankung.

Kindern im Alter von 5 bis 11 Jahren mit einem erhöhten Risiko für einen schweren Verlauf werden eine Grundimmunisierung (zwei Dosen) und zwei Auffrischungsimpfungen empfohlen.

Für 5- bis 11-jährige Kinder, in deren Umfeld sich Angehörige mit hoher Gefährdung für einen schweren Verlauf befinden, die selbst nicht geimpft werden können oder bei denen der begründete Verdacht auf einen nicht ausreichenden Schutz nach Impfung besteht, empfiehlt die Stiko derzeit eine Grundimmunisierung mit zwei Impfungen.

Gesunden 5- bis 11-Jährigen wird im Sinne einer Basisimmunisierung vorerst nur eine Impfstoffdosis empfohlen.

Für Kinder unter 5 Jahren ist in Europa kein Impfstoff zugelassen. Eltern, die ihr Kind in diesem Alter impfen lassen möchte, können dies „off-label“ tun, sofern sie eine Ärztin oder einen Arzt finden. Die Europäische Arzneimittelagentur EMA prüft bereits Vakzine für die Altersgruppe unter 5 Jahren.

Der Stiko zufolge sollten sich auch Kinder, die schon eine Infektion mit Sars-Cov-2 durchgemacht haben, entsprechend impfen lassen.

Was gibt es bei der Impfung für Kinder sonst zu beachten?

Impfstoff: „Die meisten Kinder- und Jugendarztpraxen verimpfen Biontech für die Kinder und Jugendlichen“, berichtet Brunnert. „Mit diesem Impfstoff haben wir die größte Erfahrung und wir schätzen ihn als sicher ein.“

Der jetzt neu erhältliche angepasste Impfstoff werde für Kinder momentan nicht zum Einsatz kommen. „Da der existierende Impfstoff aber sehr gut das Ziel der Verhinderung komplizierter Verläufe erfüllt, ist das aber auch kein Nachteil für die Kinder.“

Vorerkrankungen: „Es gibt nahezu keine Vorerkrankung, die eine Impfung unmöglich macht“, sagt Brunnert. Bei schweren Anaphylaxien - also allergischen Reaktionen - in der Vorgeschichte sollte dies im Vorfeld der Impfung mit der Ärztin besprochen werden.

Im Vergleich zu anderen Altersgruppen haben jugendliche Jungen ein leicht erhöhtes Risiko für eine Herzmuskelentzündung nach der Impfung. „Dies besteht vor allem bei der ersten Impfung“, sagt Brunnert. Das spricht aber nicht gegen die Impfung.

