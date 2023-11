Tausende tote Tiere auf Zypern Neues Coronavirus tötet Katzen

Schlechte Nachrichten für Katzenfreunde: Nachdem auf Zypern bereits Tausende Tiere an einem neuen Coronavirus gestorben sind, gibt es nun auch in Großbritannien einen ersten Fall. Er wurde offenbar durch ein Tier von der Insel eingeschleppt. Was man zu dem neuen Virus wissen muss.

15.11.2023 , 15:29 Uhr

Das Coronavirus F-CoV-23 kann für Katzen gefährlich werden. Foto: dpa/Patrick Pleul

Von Regina Hartleb Redakteurin für Kultur und Wissen