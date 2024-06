Kardiologe warnt vor Süßungsmittel Xylit Konsumenten sollten sich dieser Risiken bewusst sein

Xylit ist ein sogenannter Zuckeralkohol, der als kalorienarmer Süßungsmittel geschätzt und in verschiedenen Lebensmitteln und Getränken (etwa manchen Energy- oder Softdrinks) verwendet wird. In der Lebensmittelindustrie wird Xylit gern genutzt, weil es die Textur, Feuchtigkeit und Haltbarkeit von Produkten verbessert, ohne einen Nachgeschmack wie andere Süßstoffe zu hinterlassen. Es wird daher in großen Mengen verkauft und als „natürlicher Süßstoff“ beworben, da es in geringen Mengen auch in Obst oder Gemüse vorkommt und vom Körper produziert werden kann. Häufig wird Xylit für Diät- und Diabetikerprodukte verwendet. Außerdem kann man den Stoff in Schokolade, Kaffee, Keksen, Kuchen, Joghurt und in Früchten wie Trauben, Weinbeeren sowie in Zwiebeln, Knoblauch und Alkohol finden.