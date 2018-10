Cannabis: Rauschmittel als Medizin

Schwerkranke können Cannabis schon bald in der Apotheke kaufen - die Kosten übernimmt die Kasse. Das hat der Bundestag entschieden. Doch wobei hilft die Droge?

Kaum eine Substanz ist so umstritten wie Cannabis. Als Droge geraucht, kann sie Übelkeit, Erbrechen und in seltenen Fällen Psychosen auslösen. Zugleich gibt es zahlreiche Studien und Berichte von Patienten, die zeigen, dass der Wirkstoff von Marihuana viele gesundheitliche Beschwerden lindern kann. Als wirkungsvoll zeigt sich die Pflanze vor allem in solchen Fällen, bei denen herkömmliche Medikamente versagen.