Kassenpatienten : Bundessozialgericht kippt Wahltarife der AOK Rheinland

Doppelte Schlappe für die AOK Rheinland: Das Bundessozialgericht verbietet ihr Wahltarife (etwa zum zwei-Bett-Zimmer) und Rabatte (etwa für Kochkurse). Die AOK will nun für die Versicherten Lösungen suchen, 500.000 nutzten die Tarife.

Gesetzliche Krankenversicherungen dürfen ihren Versicherten keine Extras wie Leistungen im Ausland oder Zwei-Bett-Zimmer als Wahltarif anbieten. Der Gesetzgeber habe nicht vorgesehen, dass Kassen mit Einzelleistungen in Wettbewerb mit den privaten Krankenversicherungen treten, urteilte das Bundessozialgericht. Es kippte damit die von der AOK Rheinland/Hamburg angebotenen Wahltarife. Krankenkassen dürfen seit 2007 zwar Wahltarife anbieten, aber nicht in dem Umfang der AOK Rheinland. Sie hatte als erste Kasse Tarife mit einer Kostenerstattung für Krankenbehandlungen im Ausland, für Zuzahlungen sowie Ein- und Zwei-Bett-Zimmer im Krankenhaus sowie Leistungen für Zahnersatz und Brillen vorgesehen. Laut AOK nahmen 500.000 Versicherte die Tarife in Anspruch.