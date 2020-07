3. Ansteckungsgefahr von Bronchitis

Die akute Bronchitis wird durch Krankheitserreger ausgelöst, die sich an der frischen Luft verteilen. Hustet ein Betroffener, verteilt er die Viren oder Bakterien in winzigen Flüssigkeitstropfen in der Umgebung, die andere Menschen dann einatmen.