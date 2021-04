Neue Produktion der Rheinoper : Tödliche Liebe im Labor

Lavinia Dames als Julia in „Romeo und Julia" an der Rheinoper. Foto: Michel/DOR

Düsseldorf/Duisburg Boris Blachers Kammeroper „Romeo und Julia“ von 1943 hatte Online-Premiere der Rheinoper. Das knapp einstündige Werk konzentriert die Handlung ganz auf das tragische Paar.

Viele von uns sitzen seit einer gefühlten Ewigkeit daheim und genießen mangels anderer Möglichkeiten mehr und mehr die kulturellen Angebote per Stream. Konzert aus London? Oper aus New York? Ballett aus Berlin? Bitteschön, kommt sofort per Klick. Ja, für manchen hat sich eine neue Behaglichkeit ergeben, dabei gibt es doch nichts Schöneres, als sich samstags nach der Fußballbundesliga zu duschen, das Kleid und den Anzug herauszuholen, sich chic zu machen und dann in die Opernpremiere zu gehen.

Hätten wir jetzt gern auch bei Boris Blachers kaum bekannter Kammeroper „Romeo und Julia“ gemacht, die an der Rheinoper Düsseldorf/Duisburg herauskam. Aber die Corona-Restriktionen haben auch diesen Besuch durchkreuzt. Also erstmals wieder Oper, doch auch sie auf der Couch.

Sprache Die Oper erklingt in deutscher Sprache. Es gibt englische, französische und deutsche Untertitel und zusätzlich automatische Übersetzungen in mehr als hundert andere Sprachen.

Boris Blacher wurde 1903 als Sohn eines international tätigen Bankdirektors in China geboren; in Sibirien und der Mandschurei wuchs er auf. 1922 kam er über Paris nach Berlin, wo er seinen neuen und endgültigen Lebensmittelpunkt fand. Seine Kammeroper „Romeo und Julia“ entstand in wilder, umtoster Zeit – im Jahr 1943, als die Bomber flogen und der deutsch-estnische Komponist in Berlin mit einer schweren Lungenentzündung darniederlag. Trotzdem raffte er sich auf, im Stile von Kurt Weill und mit Spurenelementen von Paul Hindemith eine Kammeroper zu schreiben, die mit denkbar kleiner Besetzung und den Beigaben des Klavierchansons eine antiromantische Version zu bieten hat – ohne den großen Orchesterrausch, dafür mit einem Chor sozusagen zur Kommentarfunktion. Der Berliner Musikkritiker Hans Heinz Stuckenschmidt schrieb: „Ein Werk, das mehr verschweigt als aussagt“ und trotzdem „in seiner Ausgespartheit an ein kleines Wunder“ grenzt.