Anderen helfen Blutspenden wird für schwule Männer leichter – was ändert sich?

Homo- und bisexuelle Männer in Deutschland können künftig leichter Blut spenden. Am Montag tritt eine entsprechende Erneuerung der sogenannten „Richtlinie zur Gewinnung von Blut und Blutbestandteilen und zur Anwendung von Blutprodukten“ der Bundesärztekammer in Kraft, wie die Organisation am Donnerstag mitteilte. Ob die neue Regelung ab Montag schon in der Praxis angewendet wird, hängt einem Sprecher zufolge davon ab, wie schnell die Blutspendedienste auf einen neuen Fragebogen umstellen.