Am 14. Juni ist Weltblutspendetag Warum eine Blutspende auch dem Spender nützt

Blutspenden können Leben retten. Einen überzeugenderen Werbespruch kann es eigentlich nicht geben. Dennoch ist die Blutspende in Deutschland ein mühsames Unterfangen. Konserven bleiben Mangelware. Hilfsorganisationen müssen immer und immer wieder betonen, wie wichtig und nötig das Blutspenden ist. „Aktuell spenden lediglich circa drei Prozent der Menschen in Deutschland Blut", schreibt das Deutsche Rote Kreuz (DRK). Der Weltblutspendetag wird weltweit und alljährlich am 14. Juni begangen. Dies ist der Geburtstag des Entdeckers der Blutgruppen, Karl Landsteiner. Anlass genug, um einmal zu betonen, dass die Blutspende nicht nur Leben retten kann, sondern auch dem Spender nützt.