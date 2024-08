Täglich 15.000 Blutspenden nötig Blutkonserven werden knapp – darum sollte man im Sommer spenden

Wichtig sei, vor und nach der Spende ausreichend zu trinken, sich körperlich zu schonen und die empfohlene Ruhezeit von mindestens 10 bis 15 Minuten nach der Blutspende einzuhalten. Längere Aufenthalte in der Sonne sollten am Tag der Spende gemieden werden; außerdem brauche der Körper ausreichend Kohlenhydrate. Als Snack böten sich vorab etwa gesalzene Nüsse an.