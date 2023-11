Eingeschleppte Schädlinge Bettwanzen – so erkennen und bekämpfen Sie die lästigen Parasiten

So können sich die Parasiten in günstigeren Herbergen eher ausbreiten. Durch wechselnde Gäste halten die Blutsauger in alle Etablissements Einzug, in denen genügend Wirte als Nahrungsquelle ein- und ausziehen. Das beste Mittel gegen Bettwanzen ist, einen Befall erst gar nicht zu riskieren.