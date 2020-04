Zirkumzision : Was passiert bei einer Beschneidung?

Foto: Shutterstock.com / nito Infos Zirkumzision - 10 Fakten zur Beschneidung.

Seit Tausenden Jahren wird die Beschneidung traditionell an Jungen und Männern durchgeführt. Dafür gibt es religiöse, aber auch medizinische Gründe. Lesen Sie alles Wichtige über die Zirkumzision.

Bei der Beschneidung handelt es sich um eine jahrtausendealte Tradition, die sowohl für Juden als auch für Muslime ein fester Bestandteil in der Ausübung ihres Glaubens und damit ihres alltäglichen Lebens hat. Aber Beschneidungen werden nicht nur aus religiösen, sondern auch aus medizinischen Gründen durchgeführt. Bevor wir uns näher mit der Thematik "Beschneidung" beschäftigen, gilt es zu klären, was man unter einer Beschneidung überhaupt versteht.

Allgemeines über Beschneidung von Mann und Frau

Im großen Ganzen bezeichnet der Begriff Beschneidung eine Operation an den Genitalien von Jungen und Männern sowie Mädchen und Frauen. Bei der Beschneidung des männlichen Gliedes (Zirkumzision) wird die Vorhaut, also die feine Hautschicht über der Eichel (Penisspitze) vollständig oder partiell entfernt. Dadurch soll verhindert werden, dass sich Smegma - ein unangenehm riechender, hellgelber Belag - ablagern kann sowie Entzündungen der Eichel, Infektionen der Harnwege und Peniskrebs entstehen. Die Gründe für eine Beschneidung der Vorhaut sind vielfältig und können religiöser, medizinischer, hygienischer oder ästhetischer Natur sein.

Genitalverstümmelung - die weibliche Beschneidung

Die Beschneidung bei Mädchen und Frauen lässt sich mit der bei Jungen und Männern keineswegs vergleichen. Denn der Eingriff zielt darauf ab, dass die weiblichen äußeren Genitalien entfernt oder verletzt werden. Die Folgen dieser Genitalverstümmelung sind oft tödlich: Entzündungen, Infektionen, Bluvergiftungen und Komplikationen bei der Geburt können entstehen. Darüber hinaus leiden viele der beschnittenen Mädchen und Frauen ein Leben lang an diesem martialischen Ritual - physisch als auch psychisch. Auf die Frage, warum den Mädchen und Frauen die "Beschneidung" angetan wird, gibt es verschiedene Antworten, wie Festhalten an der Tradition, Kontrolle der Sexualität der Frau, Garantie der Heiratsfähigkeit oder Schutz vor gesellschaftliche Ausgrenzung. Anders ausgedrückt: Die Begründungen beruhen letztlich auf der Ignoranz von medizinischen und biologischen Wissen, auf Unwissenheit über die Folgen einer Beschneidung und auf dem Glauben an alte Rituale.

Wie läuft eine Beschneidung ab?

Bei der Beschneidung von Jungen oder Männern - von der grauenvollen Zirkumzision von Mädchen oder Frauen soll an dieser Stelle keine Rede sein - wird die Vorhaut des männlichen Penis entweder teilweise oder ganz entfernt. Wenn die Beschneidung traditionell und religiös bedingt ist, dann wird diese Ritualbeschneidung im Judentum wie auch im Islam praktiziert.

Beschneidung aus religiösen Gründen

Im Judentum

Nach jüdischem Brauch erfolgt die Jungenbeschneidung (Brit Mila) am achten Tag nach der Geburt des Kindes. So steht es in der Thora, im ersten Buch Moses (Genesis) Kapitel 17, 12: „Ein jegliches Knäblein, wenn's acht Tage alt ist, sollt ihr beschneiden bei euren Nachkommen.“ Die Befugnis zur Ausübung der Beschneidungszeremonie hat nur der Beschneider (hebräisch: Mohel). Mit dem Finger träufelt er dem Jungen ein paar Tropfen koscheren Wein auf die Lippen. Anschließend entfernt er die Vorhaut des Kindes in drei Schritten: Mit einem Skalpell trennt er zunächst das äußere Blatt der Vorhaut. Anschließend schneidet er an der Oberseite des Penis ins innere Blatt der Vorhaut bis hin zur Kranzfurche der Eichel und löst die Vorhaut ab. Nun ist die Eichel des Penis vollständig sichtbar. Zu guter Letzt wird noch das wenige ausgetretene Blut entfernt und die Wunde desinfiziert. Das beschnittene Kind empfindet keinerlei Schmerzen, da die Schmerznerven in der Vorhaut des Neugeborenen noch nicht vollständig ausgebildet sind.

Im Islam

Wie für Juden ist auch für Muslime die Beschneidung von Jungen ein Muss, selbst wenn im Koran kein Gebot der Beschneidung (Khitan) existiert. Somit gibt es auch keinen bestimmten Zeitpunkt, wann die Jungenbeschneidung zu erfolgen hat. Aus der muslimischen Tradition heraus wird sie jedoch im Alter zwischen vier und 10 Jahren vollzogen und stellt den Übergang in die Männerwelt dar. Die Beschneidung wird meist von einem Arzt durchgeführt, und zwar in einem Krankenhaus. Denn im Vergleich zum Judentum ist nicht der Ritus ausschlaggebend, sondern der Ausgang des Eingriffs. Die Beschneidung von Muslimen findet unter einer Vollnarkose statt, sodass die Jungen von dem chirurgischen Eingriff nichts mitbekommen. Sobald der Junge betäubt ist, werden die beiden Blätter der Vorhaut mithilfe zweier Klemmen über die Eichel gezogen, ober- und unterhalb eingeschnitten und die beiden Vorhautblätter so weit entfernt wie nötig. Anschließend werden die beiden Vorhautblätter mit einem Faden vernäht. Der Eingriff nimmt gewöhnlich eine halbe Stunde in Anspruch. Nachdem das Kind aus der Narkose wieder erwacht ist, wird darauf geachtet, ob beim nächsten Wasserlassen auch keine Nachblutungen auftreten. Zu diesem Augenblick treten noch keine Schmerzen auf, da noch die Betäubung wirkt. Die Wunde braucht ungefähr 14 Tage zum Abheilen, und nach zwei bis drei Monaten sollten schließlich alle Beschwerden verschwunden sein.

Beschneidung aus medizinischen Gründen

Nicht religiös bedingte Beschneidungen werden durchgeführt, wenn ein Junge oder Mann an einer Phimose leidet. Hierunter versteht man eine Verengung der Penisvorhaut, die das Zurückziehen erschwert. Bis zum ersten Lebensjahr ist eine Phimose völlig normal und verschwindet in der Regel bis etwa zum Schuleintritt von selbst. Doch leider kann es vorkommen, dass darüber hinaus eine Verengung der Vorhaut vorliegt. Da die Übergänge von einer Verklebung bis hin zu einer Phimose häufig fließend sind, so lässt sich dieses Problem in manchen Fällen auch schon mal mit einer anästhesierenden Creme beheben. Sollte die Behandlung keinen Erfolg zeigen, so besteht die weitere Behandlung der Vorhautverengung nur noch aus einer Operation. Bei einem chirurgischen Eingriff kann die Vorhaut entweder erhalten bleiben, indem nur die Verengung beseitigt wird, oder es kommt zu einer vollständigen Beschneidung. Letzten Endes hängt es immer vom Einzelfall ab, welche Methode zur Anwendung kommt.

Beschneidung aus ästhetischen Gründen

Die männliche Beschneidung wird größtenteils aus religiösen Motiven vorgenommen und manchmal ist auch ein medizinischer Eingriff notwendig. Viele Männer lassen allerdings aus ästhetischen Gründen eine Beschneidung der Vorhaut vornehmen. Unter anderem deswegen, weil sie das beschnittene Glied des Mannes an einen erigiertem Penis erinnere. Gleichzeitig ist man der Annahme, dass sich eine Beschneidung einen positiven Einfluss auf das Sexleben habe. Kurzum: Beteuerungen, dass beschnittene Männer bei Frauen beliebter seien oder ein intensiveres Lustempfinden hätten oder ein besseres Stehvermögen mitbringen würden, halten wissenschaftlichen Untersuchungen nicht stand. Es gibt also keinen Grund, sich darüber Gedanken zu machen. Es sieht nicht schlechter aus als mit Vorhaut, und beschnittene Männer werden in ihrer Empfindlichkeit, Erregbarkeit und Orgasmusfähigkeit auch nicht eingeschränkt. Somit liegen Schönheit und Empfinden wohl im Auge des Betrachters.

Wie lange hat man nach einer Beschneidung Schmerzen?

Nach dem chirurgischen Eingriff einer Beschneidung hält die lokale Betäubung am Penis des Jungen oder Mannes noch etwa zwei Stunden an. Der Schmerz dürfte bis dahin größtenteils verschwunden sein. Nichtsdestotrotz können gelegentlich noch leichte und erträgliche Schmerzen in Erscheinung treten, da das Empfinden im Penis allmählich zurückkommt. In den nächsten Tagen ist erst einmal körperliche Ruhe angesagt, gegebenenfalls kann bei Bedarf auch ein leichtes Schmerzmittel eingenommen werden. Eventuell kann es beim Wasserlassen ein bisschen brennen. Um den Heilungsprozess zu unterstützen, sollten beschnittene Jungen oder Männer den Verband regelmäßig wechseln und jeden Tag desinfizierende Sitzbäder nehmen. Gewöhnlich heilt die Wunde innerhalb von zwei Wochen.

Es können sich in seltenen Fällen aber auch Komplikationen bemerkbar machen, die größtenteils nicht schwerwiegend ausfallen und medizinisch gut behandelt werden können. Zu erwähnen sind an dieser Stelle folgende mögliche Komplikationen, die nach einer Zirkumzision auftreten können:

Infektionen

Nachblutungen

Blutergüsse

Schwellungen des Penisschafts

Riss der Naht bei nächtlich auftretender Errektion

allergische Reaktion auf das Anästhesiemittelleichte

Gefühlsstörung im Bereich der Eichel

Hinweis: Ein beschnittener Penis ist gemeinhin empfindlicher, denn die Eichel des Jungen oder Mannes ist ständig Druck und Reibung ausgesetzt. Es braucht seine Zeit, bis sich das männliche Glied an die neue Situation gewähnt hat.

Wo findet die Beschneidung statt?

Im Judentum findet die Brit Mila, sprich die rituelle Beschneidungszeremonie, am achten Tag nach der Geburt des Kindes entweder Zuhause bei der Familie, in der Synagoge, in Festräumen (Hotels oder Veranstaltungssäle) oder in den Räumlichkeiten des religiös und medizinisch geschulten Beschneiders (Mohel) statt. Wie im Judentum praktizieren auch Muslime die Beschneidung von Jungen und Männern. Sie ist ein fester Bestandteil der islamischen Kultur und wird in der Regel in Arztpraxen bei einem Urologen bzw. in urologischen Abteilungen in Kliniken oder Krankenhäusern vorgenommen. Gleiches gilt übrigens auch bei medizinisch begründeten Beschneidungen, wie etwa bei Entzündungen oder eine Verengung der Vorhaut.

Wann ist eine Beschneidung nötig?

Eine Phimose - eine Verengung der Vorhaut - ist bei kleinen Jungen ganz normal und kann bis zum Abschluss der Pubertät auftreten. Ob ein Junge seine Vorhaut in der ersten oder fünften Klasse zurückziehen kann, spielt im Wesentlichen überhaupt keine Rolle. Gebraucht wird sie nämlich erst, wenn Jungen sexuell aktiv werden. Sollte sich die Vorhaut dennoch nicht vollständig hinter die Eichel zurückziehen lassen, ist der Weg zum Arzt unabdingbar. Denn eine Phimose kann die Ursache von Harnwegsinfekten sein oder Probleme beim Wasserlassen bereiten. Die Vorhautenge kann die regelmäßige Hygiene erschweren, was nicht selten zu Entzündungen der Vorhaut führt. Ebenso können sich Schmerzen bei der Erektion bemerkbar machen.

Sollte der behandelnde Arzt eine Verklebung der inneren Vorhaut mit der Eichel oder eine Vorhautverengung diagnostizieren, greift er nicht sogleich zum Skalpell. Stattdessen kommt erst einmal eine mehrwöchige Salbenbehandlung zur Anwendung. Die Vorhaut des Penis sollte zu Hause nach einem warmen Bad in der Wanne, wenn sie geschmeidig und elastisch ist, sanft so weit wie möglich zurückgeschoben werden. Anschließend wird die Salbe aufgetragen. Wenn die bisher angewandte Behandlung erfolglos gewesen sein sollte, ist bei der kindlichen Vorhautverengung ein operativer Eingriff notwendig.

Übrigens: Angeborene und vor allem narbige Phimosen sollten auf Anraten der Ärzte bis zur Einschulung operiert werden.

Eine Verengung der Vorhaut ist aber nicht nur ein Problem für Jungen, sondern auch für erwachsene Männer. So kann es vorkommen, dass sich nach Entzündungen oder Einrissen Narben bilden, die die Vorhaut noch enger werden lassen. Die Folge daraus wird sein, dass erneut Einrisse und Entzündungen an der Vorhaut entstehen. Es ist wahrlich ein Teufelskreis, der nur durch eine Operation durchbrochen werden kann.

Paraphimose - der "spanische Kragen"

Eine weitere Ursache, die einen chirurgischen Eingriff notwendig macht, liegt vor, wenn der behandelnde Arzt eine Paraphimose diagnostiziert. In diesem Fall handelt es sich um einen "spanischen Kragen", der dadurch entsteht, wenn die Vorhaut bei erigiertem Penis nicht mehr zurückstreifen lässt und einen sehr festen Ring unterhalb der Kranzfurche - zwischen Penisschaft und Eichel - bildet. Aufgrund der extremen Einengung und einer zunehmenden Schwellung kann das Blut nicht mehr abfließen. Folglich muss eine sofortige notfallmäßige Beschneidung vorgenommen werden.

Wie sinnvoll ist eine Beschneidung?

Ob eine Beschneidung als sinnvoll erachtet wird oder nicht - daran scheiden sich die Geister. Befürworter bescheinigen einen gesundheitlichen Vorteil:

weniger Entzündungen und Infektionen

so gut wie kaum Penis- oder Prostatakrebs

geringeres Übertragungsrisiko von HPV und HIV

Andere sehen die Vorhaut als Schutz für die ohnehin empfindliche Eichel. Dagegen spreche auch, dass die Vorhaut eine Vielzahl an sensorischen und sexuell stimulierenden Funktionen erfüllt, die bei einer Beschneidung für immer verloren gehen würden.

Es gibt also viele Argumente, die für oder gegen eine Beschneidung sprechen. Ihre Sinnhaftigkeit lässt sich allerdings nicht nur aus der medizinischen Notwendigkeit heraus beurteilen, sondern muss auch im Hinblick auf die eigene kulturelle Identität betrachtet werden. Daher sollten nur Juden oder Muslime selbst die Frage beantworten, wie sinnvoll eine Beschneidung für Jungen oder Männer ist.

Was kostet eine Beschneidung?

Eine Beschneidung aus medizinischen Beweggründen wird gewöhnlich von der Krankenkasse übernommen. Ansonsten richtet sich der medizinische Eingriff eines Arztes nach der Gebührenordnung (GOÄ), nach der - je nach ärztlicher Einschätzung - eine Beschneidung zwischen 200 und 700 Euro kosten kann.

