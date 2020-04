Fakt 7 zur Beschneidung: Urologische Praxis oder Krankenhaus

Die Beschneidung der Vorhaut erfolgt im Judentum entweder zuhause bei der Familie, in der Synagoge, in Festsälen oder in den Räumen des Mohel. Muslime lassen eine Zirkumzision bei einem Urologen in einer Arztpraxis oder in einer urologischen Abteilung einer Klinik oder eines Krankenhauses durchführen. Gleiches gilt übrigens auch für Jungen und Männer fernab jeglicher Religion.