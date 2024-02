Laut Studie Mentale Gesundheit europaweit durch Krieg beeinträchtigt

Die Studie basiert auf etwa 45.000 Einzelerhebungen von 1.300 befragten Personen aus 17 europäischen Staaten, darunter Deutschland, Schweden, Frankreich, Polen und Großbritannien. Die Forscher konzentrierten sich auf Menschen in Europa und einen zweimonatigen Zeitrahmen vor und nach dem Kriegsausbruch am 24. Februar 2022. Nicht erfasst werden in der Studie Menschen in der Ukraine und Russland.