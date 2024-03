Beauty-Hype bei Kindern Schwedische Apothekenkette schränkt Verkauf von Pflegeprodukten ein

In den rund 390 Apotek Hjärtat-Filialen und in ihrem Onlinehandel ist daher nun der Verkauf von Seren gegen Hautalterung und anderen Produkten mit den Wirkstoffen AHA, BHA, Vitamin A/Retinol oder Vitamin C eingeschränkt. Sie werden grundsätzlich nur noch an Kunden ab 15 Jahren abgegeben. Jüngere Kinder bekommen sie nur, wenn sie die Erlaubnis ihrer Eltern nachweisen oder ein ärztliches Attest vorlegen können, dass die Anwendung der Produkte schon in so jungem Alter gerechtfertigt ist.