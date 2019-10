Barmer-Studie zeigt Probleme in der Nacht auf : Frauen leiden mehr unter Schlafmangel als Männer

Wuppertal Immer mehr Deutsche haben Probleme beim Schlafen. Das geht aus einer Studie der Barmer Krankenkasse hervor, die nun vorgestellt wurde.

Die Deutschen schlafen offenbar immer schlechter. Nach Daten der Barmer Krankenkasse stieg die Zahl der ärztlich diagnostizierten Schlafstörungen (Insomnie) zwischen 2006 und 2017 um 63 Prozent. Zuletzt sei bei 3,8 Prozent aller Erwerbstätigen eine Ein- und Durchschlafstörung festgestellt worden. „Anhaltender Schlafmangel macht krank“, sagte Frank Liedtke, Landesgeschäftsführer der Barmer in Hamburg, am Mittwoch bei der Vorstellung des Gesundheitsreports 2019.

Besonders gefährdet sind Angestellte im Schichtdienst. Bus- und Straßenbahnfahrer sowie Mitarbeitende im Sicherheitsdienst und in Call-Centern schlafen besonders schlecht, Ärzte dagegen recht gut. Ältere schlafen schlechter als Junge, Menschen mit Abitur besser als Hauptschüler. In Berlin, dem Saarland und in Bremen wurden 2017 besonders häufig Schlafstörungen diagnostiziert, in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern dagegen eher selten.