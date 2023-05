Gefährliche Mückenart in Deutschland Tigermücken - kleine, stechfreudige Biester breiten sich aus

Die schwarz-weiß gestreifte Tigermücke stammt ursprünglich aus den asiatischen Tropen. Doch in den vergangenen Jahren erobert der Blutsauger nach und nach den Globus und lässt sich gerne in der Nähe von Teichen, Tümpeln und kleineren Gewässern nieder - allerdings stets in der unmittelbaren Umgebung zum Menschen. Aber auch in den Hohlräumen von Autoreifen, in denen sich Regenwasser angesammelt hat, bei Wasserpfützen in Baumhöhlen und Felsnischen sowie in Getränkedosen und Regenwassertonnen fühlt sich die Tigermücke sehr wohl.