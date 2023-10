NRW-Ärzte lehnen Lauterbachs Plan ab Apotheken sollen Vorsorge für Jüngere anbieten

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach löst mit seinem Vorschlag zur Ausweitung der Vorsorge ein geteiltes Echo in Nordrhein-Westfalen aus. Der SPD-Politiker will, dass Untersuchungen zu Bluthochdruck, Cholesterin und Diabetes künftig regelmäßig auch in Apotheken durchgeführt werden. Konkret sollen die Krankenkassen allen 25-, 35- und 50-Jährigen einmalig einen Gutschein (einen sogenannten Voucher) schicken, mit dem sie in die Apotheke gehen und sich untersuchen lassen können.