Wenn der Apotheker nur per Video hilft Radikalreform: So soll die Apotheke der Zukunft aussehen

Kurze Öffnung und weniger Leistungen in Zweigapotheken Zusätzlich darf es in einem Filialverbund noch bis zu zwei Zweigapotheken geben, die nur eingeschränkten Service bieten. Das gilt für Öffnungszeiten: Sie sollen nur verpflichtet werden, von montags bis samstags täglich vier Stunden dienstbereit zu sein. Das gilt auch für den Leistungsumfang: Zweigapotheken müssen keinen Rezeptur-Arbeitsplatz haben, an dem etwa spezielle Salben oder Säfte hergestellt werden. „Wir rechnen mit spürbaren Leistungseinschränkungen für Patienten, die individuell hergestellte Arzneimittel benötigen, das sind sehr oft auch Kinder“, warnt Preis. Nicht jede Apotheke werde mehr Rezepturen für kleine Patienten herstellen können. Zweigapotheke können diese Rezepturen zwar von einer anderen Apotheke im Verbund beziehen, das kann aber längere Wartezeiten für Patienten bedeuten: Denn zwischen den Standorten ist eine PKW-Fahrt von bis zu drei Stunden erlaubt. Das liegt daran, dass Standorte nicht mehr in derselben oder benachbarten Kommunen liegen, sondern in „angemessener Zeit“ erreichbar sein müssen. Preis sorgt sich auch um ADHS- und Schmerzpatienten: „Die Abgabe von starken Schmerzmitteln und Medikamenten gegen ADHS, die unter das Betäubungsmittelgesetz fallen, wird in vielen Apotheken laut Vorstellungen des Ministeriums nur noch einmal wöchentlich stattfinden können.“