Jahresauftakt im Ständehaus Gesundheitsbranche fordert rasche Reformen

Die Gesundheitspolitik hat zahlreiche Großbaustellen: Viele Krankenhäuser schreiben rote Zahlen und fürchten, dass die Klinikreform von Gesundheitsminister Lauterbach zu spät kommt. Hausarztpraxen arbeiten angesichts der Infektionswellen am Anschlag, dabei hat die Influenzawelle gerade erst begonnen, sie fordern die Entbudgetierung. Apotheken kämpfen mit den Pannen zum Start des E-Rezepts und den Lieferengpässen bei Arzneien. Zahnärzte wiederum kritisieren den Minister für die unzureichende Honorierung der Parodontitis-Behandlung. Das war genug Gesprächsstoff für den Branchentreff zum Jahresauftakt, zu dem die Deutsche Apotheker- und Ärztebank am Montag in die Kunstsammlung im Ständehaus nach Düsseldorf eingeladen hatte.