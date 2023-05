Importerlaubnis für nicht zugelassene Medikamente Was Eltern zum Antibiotika-Mangel wissen müssen

Bei den nicht zugelassenen Medikamenten handelt es sich in diesem Fall um „die gleichen, lang erprobten Wirkstoffe, doch Verpackung oder Beipackzettel sind nicht auf den deutschen Markt abgestimmt“, erläutert Thomas Preis, Chef des Apothekerverbands Nordrhein. Doch die neuen Importmöglichkeiten würden kaum etwas nützen: „Auch in anderen EU-Ländern sind Antibiotikasäfte für Kinder knapp.“ Das bestätigt das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM): „Einschränkungen in der Verfügbarkeit von Antibiotika sind sowohl in nahezu allen EU-Mitgliedstaaten als auch international festzustellen.“