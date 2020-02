Sprechstunde : OP verschlafen

Duisburg Die sogenannte Analgo-Sedierung ist eine Alternative zur Vollnarkose. Trotzdem sollte sie nur ein erfahrener Anästhesist durchführen.

Markus Schmitz Viele kleinere Operationen lassen sich sehr gut in einer sogenannten Lokalanästhesie machen. Hierbei wird wie beim Zahnarzt ein Betäubungsmittel in den OP-Bereich gespritzt. Das Medikament sorgt dafür, dass die Schmerzweiterleitung in diesem Bereich unterdrückt wird. Es stellt sich dort ein „taubes Gefühl“ ein, so dass der Chirurg operieren kann. Die Methode ist sehr schonend und hat ausgesprochen wenige Komplikationen. Alle Nebenwirkungen der Vollnarkose fallen dabei weg.